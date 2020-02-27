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سياسة|سلطنة عمان

المتحف العماني يعرض آخر وصية للسلطان قابوس

السلطان الراحل قابوس بن سعيد
السلطان الراحل قابوس بن سعيد
27/2/2020

عرض المتحف الوطني العماني آخر وصية لسلطان البلاد الراحل قابوس بن سعيد، والمعروفة بالرسالة رقم 1.

وقال المتحف الوطني العماني عبر تويتر: "يتشرف المتحف الوطني بتوجيهات مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بعرض أصل الرسالة رقم (1) للمغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه -".

وحددت الرسالة، الموجهة إلى أعضاء مجلس العائلة الحاكمة، اسم السلطان الجديد هيثم بن طارق.

وحسب النظام الأساسي لسلطنة عمان، هناك مهلة ثلاثة أيام أمام مجلس العائلة الحاكمة لاختيار سلطان جديد للبلاد بعد شغور المنصب، لكن أعضاء المجلس قرروا اعتماد من اختاره السلطان قابوس في وصيته التي كتبها قبل وفاته، وأرجع مجلس العائلة قراره إلى أنه جاء "إيمانًا من المجلس بالحكمة المعهودة لجلالته طيب الله ثراه".

المصدر : الجزيرة
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