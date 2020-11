المتحف العماني يعرض آخر وصية للسلطان قابوس

عرض المتحف الوطني العماني آخر وصية لسلطان البلاد الراحل قابوس بن سعيد، والمعروفة بالرسالة رقم 1.

وقال المتحف الوطني العماني عبر تويتر: "يتشرف المتحف الوطني بتوجيهات مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بعرض أصل الرسالة رقم (1) للمغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه -".

وحددت الرسالة، الموجهة إلى أعضاء مجلس العائلة الحاكمة، اسم السلطان الجديد هيثم بن طارق.

We are excited to have the honour to display the original will letter of the late Sultan Qaboos bin Said addressed to the Royal Family Council through the Defence Council, …#لما_توسمنا_فيه#السلطان_هيثم_بن_طارق_المعظم

— The National Museum (@NM_OMAN) February 27, 2020