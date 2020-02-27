الرئيس الإسرائيلي يعزي في وفاة مبارك: إنا لله وإنا إليه راجعون

بعث الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، رسالة تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وفاة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك.

وكتب الرئيس الإسرائيلي، باللغة العربية "رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، إنّا لله وانّا إليه راجعون"

وفي برقية التعزية قال الرئيس الإسرائيلي "بالنيابة عن دولة إسرائيل وباسمي شخصيا، أود أن أقدّم أعمق التعازي لك، للسيّدة سوزان مبارك لأبنائها وللشعب المصري، على وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك".

وجاء في الرسالة "كان الرئيس مبارك ابناً بارًّا لمصر وخادماً مخلصاً لشعبها. وكانت للخدمة التي قدّمها على مدى حياته مساهمةً كبيرة في تنمية وتطور مصر وفي استقرار المنطقة".

وتابعت الرسالة "لقد كان حسني مبارك من الزعماء الشجعان، الإسرائيليين والمصريين، الذين أسسوا علاقات سلام جديدة بيننا".

وأضاف "في هذا العمل صنعوا (هؤلاء) الإمكانية لتعزيز المصالحة في المنطقة والفوائد التي يمكن تحقيقها من أجلنا جميعاً. آمل وأدعو الله أن نستطيع تحقيق وصيتهم قريبا.. لا نزال نذكر مشاركته في جنازة رئيس الحكومة الراحل، إسحاق رابين".

وختم ريفلين "فخامة الرئيس، نحن جيران وحلفاء، نواجه تهديدات مشابهة ونتشاطر نفس الآمال، وأنا أؤمن أنّه بالعمل المشترك، يُمكننا تحقيق الرفاهية لشعبينا وللمنطقة بأسرها. نسأل الله أن ترقد روحه بسلام، وأن يجلب إرثه مستقبلاً أفضل لنا جميعاً".

نتنياهو: مبارك كان صديقي

من جانبه نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو مبارك، قائلا "أعبر عن حزني العميق على رحيل الرئيس مبارك الذي كان صديقي، وزعيما قاد شعبه نحو تحقيق السلام".

كما نعت سفارة إسرائيل في مصر ببالغ الحزن رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك، متقدمة بخالص العزاء لأسرته وللشعب المصري.