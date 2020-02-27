إلغاء السعودية تأشيرات العمرة والزيارة يُغضب المصريين [فيديو]

أثار قرار السلطات السعودية إلغاء تأشيرة الدخول لأراضيها غضب المواطنين الراغبين في أداء العُمرة، أو الراغبين في زيارة ذويهم.

وكتبت صفحة "الجالية المصرية بالسعودية"، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أنها تواصلت مع وزارة الخارجية بالرياض، وتأكدت من إيقاف جميع التأشيرات سواء للزيارة أو لأداء العمرة، ومن حصل على تأشيرة مسبقًا فلن يُسمح له بدخوله الأراضي السعودية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر معبرين عن استيائهم، مؤكدين أن القرار قد تسبب لهم في أزمات كثيرة.

قرار تاريخي للمملكة العربية السعودية بإلغاء العمرة تجنباً لانتشار فيروس كورونا

من أشجع القرارات بلا شك و جنبنا في مصر مهاترات كتير لو كان جه من ناحيتنا

العمرة و الحج هي اكبر تكدس لبشر في الكرة الأرضية سنويا — Baroudy (@barondy) February 27, 2020

https://twitter.com/Rajaaen/status/1232998408111218690?ref_src=twsrc%5Etfw

وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة ومدير عام الفتوى يُفتي بجواز إلغاء موسم الحج خوفًا من تفشي فيروس كورونا

في السياق، قال وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة ومدير عام الفتوى، الدكتور أيمن أبو عمر، عبر فيديو نشره على قناته الرسمية الخاصة على موقع "يوتيوب"، إنه يجوز إلغاء موسم الحج هذا العام بسبب كورونا إذا اقتضى الأمر ذلك.

كما نشر حساب دار الإفتاء المصرية الرسمي على موقع "تويتر"، سلسلة تغريدات أيد فيها قرار المملكة بالتعليق المؤقت لإصدار التأشيرات للمعتمرين وزيارة الحرم النبوي الشريف لمواجهة وباء كورونا.

قرار سلطات المملكة العربية السعودية بالتعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف لمواجهة انتشار فيروس كورونا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على أرواح وسلامة المعتمرين وضيوف الرحمن. — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) February 27, 2020

يذكر أن السعودية قد علّقت تأشيرات الدخول لأراضيها لأغراض زيارة المسجد النبوي أو أداء العمرة بشكل مؤقت، وذلك حرصًا منها على توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.