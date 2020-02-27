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سياسة

إلغاء السعودية تأشيرات العمرة والزيارة يُغضب المصريين [فيديو]

الشيخ السديس يبشر بفتح الحرمين الشريفين قريبا
الشيخ السديس يبشر بفتح الحرمين الشريفين قريبا
27/2/2020

أثار قرار السلطات السعودية إلغاء تأشيرة الدخول لأراضيها غضب المواطنين الراغبين في أداء العُمرة، أو الراغبين في زيارة ذويهم.

وكتبت صفحة "الجالية المصرية بالسعودية"، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أنها تواصلت مع وزارة الخارجية بالرياض، وتأكدت من إيقاف جميع التأشيرات سواء للزيارة أو لأداء العمرة، ومن حصل على تأشيرة مسبقًا فلن يُسمح له بدخوله الأراضي السعودية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر معبرين عن استيائهم، مؤكدين أن القرار قد تسبب لهم في أزمات كثيرة.

https://twitter.com/Rajaaen/status/1232998408111218690?ref_src=twsrc%5Etfw

وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة ومدير عام الفتوى يُفتي بجواز إلغاء موسم الحج خوفًا من تفشي فيروس كورونا

في السياق، قال وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة ومدير عام الفتوى، الدكتور أيمن أبو عمر، عبر فيديو نشره على قناته الرسمية الخاصة على موقع "يوتيوب"، إنه يجوز إلغاء موسم الحج هذا العام بسبب كورونا إذا اقتضى الأمر ذلك.

كما نشر حساب دار الإفتاء المصرية الرسمي على موقع "تويتر"، سلسلة تغريدات أيد فيها قرار المملكة بالتعليق المؤقت لإصدار التأشيرات للمعتمرين وزيارة الحرم النبوي الشريف لمواجهة وباء كورونا.

يذكر أن السعودية قد علّقت تأشيرات الدخول لأراضيها لأغراض زيارة المسجد النبوي أو أداء العمرة بشكل مؤقت، وذلك حرصًا منها على توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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