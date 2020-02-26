26 فبراير/شباط: آخر التطورات بشأن فيروس كورونا في العالم

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوربا، الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا قفز إلى 80 ألفا و988 في 33 دولة، إلا أنه لا داعي للفزع بسبب التفشي.

وأضاف في مؤتمر صحفي في روما "لا داعي حقا للذعر"، مشيرا إلى أن معدل الوفيات يبلغ نحو اثنين في المائة ويبلغ حاليا واحدا في المائة في الصين التي يوجد بها 96.5% من حالات الإصابةعلى مستوى العالم.

وفيما يأتي التطورات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في العالم، اليوم الأربعاء 26 فبراير/شباط في ظل تسارع انتشار العدوى خارج الصين.

الصين

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا، إلى ألفين و717 شخصا، وإصابة 79 ألفا و108 آخرين.

وأفادت اللجنة الحكومية للصحة، في بيان، أن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 52 شخصًا.

الكويت

قالت وزارة الصحة الكويتية إن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 25 بعد تأكد إصابة 13 آخرين.

وذكرت الوزارة في بيان أن الحالات الجديدة مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن السلطات ستُعلق الدراسة في كل المدارس الحكومية والخاصة والجامعات لمدة أسبوعين بدءا من أول مارس/آذار.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية في بيان إنها سترسل طائرة إلى ميلانو بإيطاليا لإجلاء الكويتيين بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

العراق

قال وزير الصحة العراقي إن العراق حظر كل التجمعات العامة ومنع المسافرين من الكويت والبحرين من دخول البلاد، ليرتفع عدد الدول التي وضعت على قائمة منع الدخول إلى تسع في ظل تنامي المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال الوزير في بيان إن المواطنين منعوا أيضا من السفر للدول التسع وهي الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والبحرين والكويت.

كما أمر بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات وإغلاق دور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية من 27 فبراير/شباط وحتى 7 مارس/آذار.

الولايات المتحدة

قال المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن هناك ست حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد لمواطنين أمريكيين جرى إجلاؤهم من السفينة السياحية دايموند برنسيس ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 59 أمريكيا.

وأوضحت المراكز أن بين المصابين 14 حالة داخل البلاد و45 لأشخاص بين من تم إجلاؤهم من السفينة السياحية، التي كانت خاضعة للحجر الصحي قبالة اليابان، ومدينة ووهان في الصين.

وأصدرت الولايات المتحدة تحذيرات من السفر إلى إيران وإيطاليا ومنغوليا، وحثت وزارة الخارجية الأمريكيين على توخي الحذر الشديد عند السفر إلى إيطاليا، وقالت إن على الموجودين في إيران أيضا أن يكونوا حذرين.

ألمانيا

أعلن الجيش الألماني أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ولاية راينلاند بفالتس غربي البلاد.

وأوضح الجيش أن الإصابة تعود لجندي يتلقى العلاج بالمستشفى المركزي للجيش في مدينة كوبلنتس.

وكانت السلطات الألمانية أعلنت في وقت سابق إغلاق مطار كولونيا-فان العسكري بشكل مؤقت كإجراء احترازي له علاقة بعدوى فيروس كورونا.

جورجيا

قالت وزيرة الصحة في جورجيا إن البلاد سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأضافت أن مواطنا جورجيا كان يسافر من إيران وعبر الحدود من أذربيجان المجاورة.

لبنان

أكد لبنان رصد ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد وقال إن المريضة وضعت في الحجر الصحي بعد العودة من رحلة دينية لإيران.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن أعراض المرض بدأت تظهر على المرأة يوم الاثنين بعد وصولها الأسبوع الماضي على متن الرحلة ذاتها التي كانت عليها حالة الإصابة الأولى في البلاد.

وقال وزير الصحة حمد حسن إن طائرة الحالتين كانت تقل 150 راكبا وإن أي شخص ستظهر عليه الأعراض سيجري فحصه ووضعه في الحجر الصحي.

باكستان

أكد وزير الصحة الباكستاني رصد أول حالتي إصابة بفيروس كورونا لكن المريضين في حالة "مستقرة".

الأردن

قالت الخطوط الملكية الأردنية في موقعها على الإنترنت إنها قررت "تعليق رحلاتها الجوية بين عمان وروما اعتبارا من اليوم الأربعا وحتى إشعار آخر".

وأضاف البيان أن الخطوط الملكية الأردنية تعمل "على إلغاء العديد من الرحلات التي تشغلها إلى محطاتها في الشرق الأقصى أو دمج بعض هذه الرحلات وبنسبة تراجع تصل إلى نحو 50% من عدد الرحلات الأسبوعية إلى تلك المنطقة من العالم".

اليابان

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن مصدر بالحكومة قوله إن رجلا في الثمانينات من العمر توفي في طوكيو بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن هذه ثالث حالة وفاة باليابانبسبب الفيروس باستثناء من كانوا على متن السفينة السياحية دايموندبرنسيس.

فرنسا

قالت السلطات الصحية الفرنسية إن شخصا ثانيا توفي جراء إصابته بفيروس كورونا وإن فحوصا أثبتت إصابة فرنسي سافر إلى منطقة لومبارديا الإيطالية بالفيروس.

وقال مدير وزارة الصحة إن المتوفى البالغ من عمر 60 عاما لاقى حتفه بعد نقله إلى مستشفى في باريس في حالة خطرة مساء أمس وإنه كان ثالث حالة إصابة خلال 24 ساعة.

وسجلت فرنسا حتى الآن 17 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

البرازيل

قال مصدر إن فحصا أجرته الحكومة البرازيلية أكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية، بعدما أشار مستشفى في ساو باولو إلى احتمال انتقال العدوى إلى شخص عمره 61 عاما زار إيطاليا.

إيطاليا

قال رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن رجلا توفي في شمال البلاد بسبب فيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا إلى 12 بينما زاد عدد الإصابات المؤكدة إلى 376، بارتفاع أكثر من 50 مقارنة مع اليوم السابق.

إيران

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية إن 19 شخصا إجمالا لقوا حتفهم وأصيب 139 بفيروس كورونا المستجد في إيران.

وشهدت إيران أكبر عدد من الوفيات بسبب الفيروس خارج الصين التي نشأ بها الفيروس في أواخر العام الماضي.

كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل 284 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تشمل جنديا أمريكيا، في الوقت الذي تستعد فيه السلطات لفحص أكثر من 200 ألف منتسب إلى كنيسة تم ربطها بعدد كبير من الإصابات.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 1261 وسط توقعات بارتفاع الأعداد مع توسيع نطاق الفحوص.

فنلندا

أعلنت السلطات الفنلندية تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لدى امرأة سافرت إلى شمال إيطاليا.

والمرأة الفنلندية "البالغة سن العمل" بحسب وسائل الإعلام المحلية، موجودة حالياً في مستشفى في العاصمة هلسنكي وهي "في حالة جيدة"، وفق ما أكد المعهد الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية.

البحرين

قالت وكالة أنباء البحرين إن المملكة أعلنت اليوم الأربعاء ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 33 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة

قطر

قالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمر بإجلاء

المواطنين القطريين والكويتيين من إيران بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

النرويج

قالت وكالة الصحة العامة بالنرويج إنه تم رصد أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس

كورونا المستجد لأحد الأشخاص وجرى عزله في بيته.

وأوضحت الوكالة أن المريض كان قد عاد من الصين الأسبوع الماضي ولم تظهر عليه علامات مرض ومن غير المرجح أنه نقل العدوى لآخرين.

مقدونيا الشمالية

قال وزير الصحة في مقدونيا الشمالية إن بلاده رصدت أول حالةإصابة مؤكدة بفيروس كورونا وهي لامرأة جاءت من إيطاليا في الآونة الأخيرة.

روسيا

قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي إن موسكو ستعلق رحلات طيرانبين مع كوريا الجنوبية اعتبارا من الأول من مارس/آذار بسبب مخاوف متعلقة بفيروس كورونا باستثناء تلك التي تسيرها شركتا أيروفلوت وأورورا.

وأضاف أن روسيا ستوقف إصدار تأشيرات دخول لبعض المواطنين الإيرانيين اعتبارا من 28 فبراير/شباط وتنصح المواطنين بعدم السفر إلى إيطاليا.

اليونان

أكدت وزارة الصحة اليونانية أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقال ممثل وزارة الصحة إن المريضة مواطنة يونانية تبلغ من العمر 38 عاما عادت من منطقة بشمال إيطاليا.