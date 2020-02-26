من هو الشخص الذي أبلغ عن وفاة مبارك؟

نشرت وسائل إعلام محلية ومغردون مصريون، الأربعاء، صورة من تصريح الدفن الخاص بالرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية أمس عن 92 عاما بعد صراع مع المرض.

وأظهر التصريح المتداول أن وفاة مبارك جاءت نتيجة "قصور مزمن بالكلى ورفرفة أذينية بالقلب"، وأنه توفي في مستشفى الجلاء للقوات المسلحة بتاريخ 25 فبراير/شباط 2020، ورقم القيد بسجل الوفيات هو 909>

كما أشار التصريح الذي صدر عن مكتب صحة النزهة بمحافظة القاهرة إلى أن مبارك سيتم دفنه في مقابر العائلة بكلية البنات بأرض الجولف بمصر الجديدة، وهذه المقبرة التي دفن فيها حفيده محمد علاء مبارك.

كما ظهر في التصريح اسم من قام بالتبليغ عن وفاة مبارك وهو "حسين محمد علي أحمد" مع كتابة رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

ومن خلال رقم البطاقة نجد أن الشخص المُبلغ ولد بتاريخ 5 يوليو/تموز 1995، وذلك بحسب نظام تدوين بطاقات الرقم القومي في مصر.

تصريح دفن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك

وبالتقصي عن هوية وعنوان المٌبلغ والذي يبلغ من العمر 25 عاما بالاستعلام برقم بطاقته على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات سنجد أنه من قرية الواسطى، مركز الفتح، بمحافظة أسيوط (جنوب القاهرة)، وأن لجنته الانتخابية في مدرسة الواسطى الإعدادية الجديدة بنين.

وقالت وسائل إعلام محلية وواحدة عربية إن "حسين محمد علي" هو سكرتير مبارك الخاص.

وكان لمبارك سكرتيرا خاصا أثناء توليه منصب رئيس الجمهورية وهو اللواء جمال عبد العزيز، لكنه توفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 داخل محبسه بمستشفى المعادي العسكري بعد حبسه على ذمة قضايا الكسب غير المشروع عقب ثورة يناير التي أطاحت بمبارك.