البث الحي
سياسة|لبنان

لجان بالبرلمان اللبناني تقر تنظيم زراعة "الحشيش"

نبات القنب "الحشيش"
نبات القنب "الحشيش"
26/2/2020

قالت وسائل إعلام وبرلمانيون في لبنان إن عدة لجان برلمانية أقرت اقتراح قانون لتنظيم زراعة القنب أو "الحشيش" للاستخدام الطبي والصناعي.

وقالت مواقع لبنانية إن "لجان المال والموازنة والإدارة والعدل والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والزراعة والسياحة أقرت في جلسة مشتركة في مجلس النواب اقتراح القانون بأكثرية ساحقة من النواب"

ونقلت مواقع إخبارية عن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، الذي ترأس الاجتماع المشترك، قوله إنه تمت الموافقة بناء دراسات علمية.

وأشار الفرزلي إلى "المردود والجدوى الاقتصادية الهائلة للبنان جراء هذه الزراعة، كما أنها ستساعد على قمع المخالفات غير الشرعية من أجل زراعة الحشيش".

وقال النائب العميد شامل روكز، صهر الرئيس عون، عبر تويتر: "أقرينا اليوم في اللجان المشتركة اقتراح قانون تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي، وتمت إحالته إلى الهيئة العامة، نتمنى إقراره قريباً، وتنظيم هذا القطاع الزراعي والتجاري نظراً لمردوده العالي الدي يقدر بمليار دولار سنوياً للدولة اللبنانية".

وقالت مواقع لبنانية إنه فور بدء الجلسة، طلب النائب عن كتلة "الوفاء للمقاومة" حسين الحاج حسن الكلام وأبدى ملاحظاته على الاقتراح قبل أن ينسحب نواب الكتلة من الاجتماع.

ومن المقرر طرح القانون على كامل هيئة البرلمان لإقراره.

المصدر : الجزيرة
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)