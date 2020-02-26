لجان بالبرلمان اللبناني تقر تنظيم زراعة "الحشيش"

قالت وسائل إعلام وبرلمانيون في لبنان إن عدة لجان برلمانية أقرت اقتراح قانون لتنظيم زراعة القنب أو "الحشيش" للاستخدام الطبي والصناعي.

وقالت مواقع لبنانية إن "لجان المال والموازنة والإدارة والعدل والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والزراعة والسياحة أقرت في جلسة مشتركة في مجلس النواب اقتراح القانون بأكثرية ساحقة من النواب"

ونقلت مواقع إخبارية عن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، الذي ترأس الاجتماع المشترك، قوله إنه تمت الموافقة بناء دراسات علمية.

وأشار الفرزلي إلى "المردود والجدوى الاقتصادية الهائلة للبنان جراء هذه الزراعة، كما أنها ستساعد على قمع المخالفات غير الشرعية من أجل زراعة الحشيش".

وقال النائب العميد شامل روكز، صهر الرئيس عون، عبر تويتر: "أقرينا اليوم في اللجان المشتركة اقتراح قانون تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي، وتمت إحالته إلى الهيئة العامة، نتمنى إقراره قريباً، وتنظيم هذا القطاع الزراعي والتجاري نظراً لمردوده العالي الدي يقدر بمليار دولار سنوياً للدولة اللبنانية".

وقالت مواقع لبنانية إنه فور بدء الجلسة، طلب النائب عن كتلة "الوفاء للمقاومة" حسين الحاج حسن الكلام وأبدى ملاحظاته على الاقتراح قبل أن ينسحب نواب الكتلة من الاجتماع.

ومن المقرر طرح القانون على كامل هيئة البرلمان لإقراره.