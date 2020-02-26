البث الحي
سياسة

كيف تفاعل المغردون مع استبدال تشييع جثمان مبارك بالسيسي؟

صورة عليها وجوه الرئيس الراحل حسني مبارك (يسار) والرئيس الحالي السيسي خلال مظاهرة وسط القاهرة عام 2014
صورة عليها وجوه الرئيس الراحل حسني مبارك (يسار) والرئيس الحالي السيسي خلال مظاهرة وسط القاهرة عام 2014
26/2/2020

سببت تغريدات حملت صورا مفبركة عن تشييع جثمان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حالة فزع الإعلام الموالي للنظام، قابلها سخرية واسعة من نشطاء على مواقع التواصل.

وبمجرد نشر الصور خصصت قناة "اكسترا نيوز" فقرة لنفي حدوث خلط بين اسم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وتداول المغردون صورة من القناة استبدلوا فيها اسم الرئيسين لتلقى رواجا واسعا قبل أن تكذبها القناة، بدون ذكر اسم السيسي مستبدلين اسمه بـ "شخصية أخرى"، وسط عبارات التخوين شديدة اللهجة والاتهامات لجماعة الإخوان.

كما لاقى مقطع فيديو يظهر "ذلة لسان" من مذيعة على قناة بي بي سي عربي قالت فيها على الهواء "جنازة الرئيس عبد الفتاح" قبل أن تتدارك وتعدلها سريعا إلى مبارك، رواجا كبيرا على مواقع التواصل.

وتوفي، أمس الثلاثاء، الرئيس المصري محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 91 عاما بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانه اليوم بحضور السيسي.

https://twitter.com/mahdidz2020/status/1232710191067648002?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)