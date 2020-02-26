كيف تفاعل المغردون مع استبدال تشييع جثمان مبارك بالسيسي؟

سببت تغريدات حملت صورا مفبركة عن تشييع جثمان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حالة فزع الإعلام الموالي للنظام، قابلها سخرية واسعة من نشطاء على مواقع التواصل.

وبمجرد نشر الصور خصصت قناة "اكسترا نيوز" فقرة لنفي حدوث خلط بين اسم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وتداول المغردون صورة من القناة استبدلوا فيها اسم الرئيسين لتلقى رواجا واسعا قبل أن تكذبها القناة، بدون ذكر اسم السيسي مستبدلين اسمه بـ "شخصية أخرى"، وسط عبارات التخوين شديدة اللهجة والاتهامات لجماعة الإخوان.

كما لاقى مقطع فيديو يظهر "ذلة لسان" من مذيعة على قناة بي بي سي عربي قالت فيها على الهواء "جنازة الرئيس عبد الفتاح" قبل أن تتدارك وتعدلها سريعا إلى مبارك، رواجا كبيرا على مواقع التواصل.

محاولات فاشلة من جماعة الإخوان الإرهابية لضرب مصداقية إكسترا نيوز#extranews pic.twitter.com/aIrDuPRFLt — eXtra news (@Extranewstv) February 26, 2020

وتوفي، أمس الثلاثاء، الرئيس المصري محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 91 عاما بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانه اليوم بحضور السيسي.

التلفزيون المصري ينقل تشييع جثمان حسني مبارك بس كاتبين تشييع جثمان عبدالفتاح السيسي راحوا فيها المصاروة 😂 pic.twitter.com/2wejysPh1a — Marwan El-Ali (@ElaliMarwan) February 26, 2020

https://twitter.com/mahdidz2020/status/1232710191067648002?ref_src=twsrc%5Etfw

خطأ فادح.

كتبوا تشييع جثمان الرئيس السابق عبد الفتاح السيسى 😂 pic.twitter.com/y5x6UaQYhv — Horizon محمد على🇸🇩⁦🇧🇪⁩⁦⁩⁦🇪🇺 (@Horizon_2_) February 26, 2020

– هو مذيع قناة النيل إللي قال وصول جثمان الرئيس عبد الفتاح السيسي راح فين ؟!

– اقرى على الفاتحه يا بيلي 😎 pic.twitter.com/0n4ivuuBqK — đôdį möhąmĕd (@MayadaM87902157) February 26, 2020