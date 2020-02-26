كورونا يصل الجزائر وارتفاع حالات الإصابة في البحرين والكويت

أعلنت الجزائر، عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وهي إصابة ظهرت على إيطالي وصل البلاد يوم 17 فبراير/شباط الحالي وتم وضعه في الحجر الصحي.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على تويتر "أمرت الحكومة وكافة السلطات الصحية في البلاد بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر" وحثّ الجزائريين على الانتباه والحذر فيما يتعلق بالمعلومات التي يتناقلونها على الإنترنت.

وكان شمال إيطاليا، الذي يضم عددًا كبيرًا من الجزائريين، أحد مراكز تفشي الفيروس مع رصد أكثر من 280 حالة إصابة وتسجيل 11 وفاة، كما أن شركة الطاقة إيني التي يقع مقرها في ميلانو تشارك أيضًا في مشروعات بالجزائر.

كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 19 وعدد الإصابات إلى 139، بينما أعلنت السلطات الإيطالية عن 12 حالة وفاة و374 إصابة بفيروس كورونا.

من ناحيتها، أعلنت اليونان تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا على أراضيها.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية عن خفض الرحلات الجوية إلى إيران.

بالنسبة للرحلات إلى طهران، فإن عدد الرحلات سوف ينخفض من ٢٠ رحلة أسبوعياً إلى سبع رحلات أسبوعياً.

تسري هذه التغييرات اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة في ٢٦ فبراير.https://t.co/xqyfXte8NG pic.twitter.com/L343KYyBL2 — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) February 25, 2020

26 إصابة بالبحرين و 25 بالكويت

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في البحرين إلى 26 مع إصابة ثلاثة آخرين.

ونقلت وكالة أنباء البحرين أمس عن وزارة الصحة إن البلاد سجلت ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لأشخاص قادمين من إيران.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم البحرينية، تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، لمدة أسبوعين ابتداء من الأربعاء.

وزارة الصحة: العدد الإجمالي للحالات المصابة بلغ 26 حالة مصابة في المملكة 🇧🇭 بعد تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنات بحرينيات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي#البحرين #bahrain — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) February 26, 2020

من ناحية أخرى، أعلنت الكويت اليوم، عن رصد حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليصل إجمالي عدد المصابين بالكويت بلغ بهذا 18 مصابًا حتى الآن.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن هيئة الطيران المدني الكويتية أعلنت الثلاثاء وقف جميع الرحلات الجوية مع سنغافورة واليابان بسبب مخاوف من فيروس كورونا، وذلك بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية.

وكانت الكويت أوقفت يوم الاثنين الرحلات الجوية مع كوريا الجنوبية وإيران وتايلاند وإيطاليا والعراق بسبب فيروس كورونا، في حين سجلت الكويت تسع حالات إصابة بفيروس كورونا جميعها من إيران.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 7 حالات ب #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 مرتبطة بالسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليصبح الإجمالي 25 حالة pic.twitter.com/UiqAkfsRL0 — وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) February 26, 2020

الصين تسجل 406 إصابات جديدة و52 وفاة

وفي الصين، ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، الأربعاء إلى 2715 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية وفاة 52 شخصًا بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّلها البلاد خلال ثلاثة أسابيع.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلّقة بتفشّي الوباء إنّ عدد المصابين الجدد بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 406 أشخاص، الغالبية الساحقة منهم (401) يقطنون في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد والتي سجّلت فيها كلّ الوفيات الجديدة بدون استثناء.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الوفيات في الصين إلى 2715، والمصابين إلى أكثر من 78 ألف شخص.

فيروس كورونا المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19" بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية.

وفرضت السلطات الصينية في 23 كانون الثاني/يناير حجرًا على ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوباي في الأيام التي تلت، وبلغ الوباء ذروته في الصين بين 23 كانون الثاني/يناير و2 شباط/فبراير.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، بدأ عدد الإصابات اليومية يتراجع، منذ ذلك التاريخ، في حين واصل الفيروس تفشّيه إذ بات منتشرًا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.

القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تعلن عن إصابة جندي بفيروس كورونا

إصابة جندي أمريكي في كوريا الجنوبية

وأعلنت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية في بيان الثلاثاء إصابة جندي أمريكي في كوريا الجنوبية بفيروس كورونا، وقالت إن الجندي (23 عاما) ضمن الجنود المحتشدين في معسكر كامب كارول.

كما أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عن حالة الوفاة الـ 12 جراء الإصابة بالفيروس، وقالت السلطات الصحية في البلاد إنه تم تسجيل 169 حالة إصابة إضافية بالفيروس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 1146.

يذكر أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد كان 51 حالة فقط قبل أسبوع، ومن بين حالات الإصابة الـ 169، سجلت 134 حالة مؤكدة في مدينة دايجو، حسب بيان لوزارة الصحة.

حالات إصابة في فرنسا وألمانيا

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اكتشاف 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بينهم شخص حالته حرجة.

وكانت السلطات الفرنسية قد قالت، إن شخصين آخرين أصيبا بفيروس كورونا في فرنسا يوم الثلاثاء أحدهما فرنسي عائد من رحلة في منطقة لومباردي في إيطاليا والأخرى شابة صينية عائدة إلى فرنسا من رحلة إلى الصين.

وقال مدير وزارة الصحة جيروم سالومون للصحفيين إن كلا المريضين في مستشفى وفي حالة جيدة، في حين ترفع الإصابتان الجديدتان، العدد الاجمالي للمصابين في فرنسا إلى 14 شخصا توفي أحدهم وتم علاج 11 شخصا وغادروا المستشفى.

من ناحية أخرى، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا، في ألمانيا إلى 17 إصابة بعد تسجيل إصابتين جديدتين، الثلاثاء، بولايتي شمال الراين-وستفاليا (شمال غرب) وبادن فورتمبيرغ (جنوب غرب).

وأشار بيان صادر عن وزارة الصحة الاتحادية، إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة، والمشتبه بها، دون تسجيل أية وفيات جرّاء الفيروس، وأوضح أن رجلا يبلغ من العمر 47 عامًا بولاية شمال الراين-وستفاليا، تأكد إصابته بالفيروس.

وفي ولاية بادن فورتمبيرغ، تأكدت إصابة شاب يبلغ من العمر 25 عاما، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة بالولاية، الذي أشار إلى وضع المصاب الحجر الصحي، وأنه أصيب بالفيروس خلال زيارته لمدينة ميلان الإيطالية.