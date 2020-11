شاهد: متطرفون هندوس يحرقون مسجدا ويعبثون بمئذنته

قال مسؤول صحي لرويترز إن 21 شخصًا على الأقل قتلوا في العاصمة الهندية وأصيب 180، في اشتباكات عنيفة بين جماعات هندوسية ومسلمة بسبب قانون الجنسية الجديد المتحيز ضد المسلمين.

وأشعل متطرفون هندوس، النيران في مسجد بمنطقة أشوك ناجار في نيودلهي، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أمس مناهضون للمسلمين تسلقوا المئذنة، ورفعوا علم اللورد هانومان فوقها وحالوا تكسير المئذنة.

Re-posting this video after verifying its authenticity. It is from Delhi. Men marching on top of a mosque, vandalising it and placing a saffron flag over it. pic.twitter.com/bScgJMxKc3

ونقلت رويترز عن المسؤول في مستشفى (جورو تيج بهادور) أن هناك 15 مريضًا في حالة حرجة، في حين استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان لكنها واجهت صعوبة لتفريق حشود تلقي الحجارة شاركت في أعمال العنف التي خرجت عن نطاق السيطرة يوم الإثنين.

واندلعت الاشتباكات، التي تزامنت مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للهند، بين آلاف يتظاهرون تأييدا أو احتجاجا على قانون الجنسية الجديد الذي أقرته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية.

والعاصمة الهندية مركز للاحتجاجات المناهضة للقانون الذي يسهل حصول غير المسلمين من بعض الدول المجاورة التي يغلب المسلمون على سكانها على الجنسية الهندية، في حين اعتبره المسلمون في الهند، متحيزا ضدهم.

In one part of Delhi, a gurdwara opens its doors to Muslims and anyone who needs shelter.

In Seelampur, Dalits blocked the roads against mobs, sheltered their Muslim neighbours.

Police and politicians have forgotten their duty; but the people have courage and heart.#DelhiRiots

— Nilanjana Roy (@nilanjanaroy) February 25, 2020