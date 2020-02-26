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سياسة

شاهد الآن: كورونا في أرض العرب.. كيف تقي نفسك من الفيروس؟

26/2/2020

يستضيف برنامج حوار مباشر الآن د. وليد والي استشاري مكافحة الأمراض المعدية للحديث عن كيفية الوقاية من كورونا.

وذلك بعد أن وصل فيروس كورونا إلى المنطقة العربية، وإعلان معظم دول الخليج ومصر والعراق ولبنان والجزائر اكتشاف حلات إصابة بالمرض، في حين أعلنت بعض الدول العربية تعليق الدراسة في مراحل التعليم المختلفة بداية من رياض الأطفال حتى الجامعة، فيما أوقفت دول أخري  النشاط الرياضي والمباريات وألغت الكويت الاحتفال باليوم الوطني.

المصدر : الجزيرة مباشر
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