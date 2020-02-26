أمل كلوني تمثل المالديف في قضية الروهينغيا أمام العدل الدولية

قالت دولة المالديف إن المحامية أمل كلوني ستمثلها في محكمة العدل الدولية في القضية الخاصة بالروهينغيا.

وفي بيان أصدرته حكومة المالديف، قالت كلوني إنها تتطلع للسعي لحلول قضائية للناجين من الروهينغيا"، مشيرة إلى أن "المحاسبة في الإبادة الجماعية التي وقعت في ميانمار تأخرت طويلا".

وستنضم المالديف إلى غامبيا في قضيتها أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها جيش ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد الأقلية المسلمة.

وأمرت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي ميانمار بفعل أقصى ما في وسعها للحيلولة دون ارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغيا. ومن المتوقع أن يستغرق إصدار حكم نهائي عدة سنوات.

ومثلت كلوني، زوجة الممثل الأمريكي جورج كلوني، اثنين من صحفيي رويترز من ميانمار وهما "كياو سو أو" و"وا لون"، اللذين قضيا أكثر من عام في السجن بأمر عسكري بعد الكشف عن إحدى المجازر في إقليم أراكان.

كما حصلت كلوني على قرار من الأمم المتحدة بأن سجن رئيس المالديف السابق محمد نشيد في 2015 كان غير قانوني.

وتم اسقاط إدانة نشيد في 2018 وأصبح الآن رئيس الهيئة التشريعية الوطنية.