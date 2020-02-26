البث الحي
سياسة|ألمانيا

أعلى محكمة ألمانية تلغي الحظر على "الموت الرحيم"

قضاة المحكمة الدستورية العليا بألمانيا لدى النطق بالحكم
قضاة المحكمة الدستورية العليا بألمانيا لدى النطق بالحكم
26/2/2020

قضت المحكمة الدستورية العليا الألمانية بعدم دستورية قانون يحظر مساعدة المرضى الذين يعانون من أمراض مستعصية على "الموت الرحيم".

وقالت المحكمة إن حق الموت المحدد ذاتيا مكفول، وهذا يتضمن أيضا الحرية في الانتحار والاستفادة في ذلك بخدمات من طرف ثالث.

وأضافت المحكمة أن القانون "يسلب مرضى مصابين بأمراض مستعصية "الحق في اتخاذ قرار الموت"، والذي يشمل "الحرية في قتل شخص نفسه وطلب المساعدة للقيام بذلك".

كما جاء في الحكم أن حرية اختيار الموت "مكفولة في كل مراحل حياة الشخص"، أي ان الحق في المساعدة على الانتحار لا ينبغي أن يقتصر على المرضى الذين يعانون من مرض خطير أو غير قابل للشفاء.

وكان القانون المعروف باسم المادة 217، والذي أقره المشرعون في العام 2015، يهدف بشكل أساسي إلى منع الجمعيات المخصصة لمساعدة المرضى الذين يريدون الموت من القيام بهذا الأمر.

ويعاقب منتهكو المادة إما بالحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام أو الغرامة.

ولا يجرم القانون الألماني الأقارب أو "المقربين" فقط في حال مساعدتهم في القتل الرحيم.

وكان المشرعون يهدفون بذلك إلى الحيلولة دون توسيع مؤسسات القتل الرحيم لنطاق خدماتها التجارية.

ويرى المشرعون أنه لا ينبغي أن يشعر أحد بأنه تحت ضغط لإنهاء حياته.

وأوقف محترفون متخصصون فى المساعدة على القتل الرحيم نشاطهم في ألمانيا إلى حد كبير منذ دخول المادة حيز التنفيذ عام 2015.

وتتلقى مؤسسات القتل الرحيم أموالا مقابل خدماتها.

وما يزال القتل الرحيم الفعال، أي القتل بناء على الطلب عبر الحقن على سبيل المثال، محظورا في ألمانيا.

وفي حالات القتل الرحيم القائمة على المساعدة يتم توفير أدوية مميتة للمريض، لكن لا بد أن يتناولها المريض بنفسه.

وقالت الحكومة الألمانية إنها تعتزم دراسة وتقييم الحكم.

وأعربت الكنيستان الكاثوليكية والبروتستانتية في ألمانيا عن قلقهما إزاء قرار المحكمة، وقالتا في بيان إن هناك خشية من أن "يضع السماح للعروض المنظمة لقتل النفس، كبار السن أو المرضى تحت ضغط اللجوء إلى هذا النوع من العروض".

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)