25 فبراير: آخر التطورات بشأن فيروس كورونا في العالم

فيما يأتي التطورات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في العالم، الثلاثاء، في ظل تسارع انتشار العدوى خارج الصين.

الصين

ارتفعت حصيلة الوفيات في الصين، الثلاثاء، إلى 2663 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرون الماضية 71 وفاة بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّلها البلاد منذ أكثر من أسبوعين.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إن الغالبية العظمى من هذه الوفيات (62 وفاة) سجلت في مقاطعة خوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، في حين سجّلت الوفيات التسع المتبقية في مقاطعات أخرى.

البحرين

قالت وكالة أنباء البحرين نقلا عن وزارة الصحة إن البلاد سجلت ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لأشخاص قادمين من إيران. وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 23 شخصا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم البحرينية، تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، لمدة أسبوعين ابتداء من الأربعاء.

إسبانيا

ذكرت صحيفة لا فانجارديا الإسبانية أن السلطات الصحية اكتشفت حالة إصابة بفيروس كورونا في إقليم قتالونيا، وهي الرابعة في البلاد.

وكان قد جرى اكتشاف إصابة ثلاثة سياح من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في جزر الكناري ومايوركا.

لبنان

قالت وزيرة الاعلام اللبنانية منال عبد الصمد بعد اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إن الحكومة "قررت ضبط حركة الطيران ووقف الرحلات الدينية مع البلاد التي تشهد تفشيا لفيروس كورونا".

وكان لبنان قد أعلن عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة وهي لامرأة عمرها 45 عاما كانت قد عادت من إيران.

إيران

قال العضو بالبرلمان الإيراني، محمود صادقي، إن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت إيران وفاة 16 بالمرض، في أكبر عدد وفيات خارج بر الصيني الرئيسي. وذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء أن 320 شخصا نقلوا للمستشفيات بسبب المرض في إيران.

وقالت وكالة العمال الإيرانية إنه تم التأكد من إصابة نائب وزير الصحة في البلاد بفيروس كورونا.

وأعلن أمين معرض طهران الدولي للكتاب اليوم الثلاثاء تأجيل إقامة المعرض بدورته الثالثة والثلاثين، ما بعد شهر رمضان القادم نهاية مايو/أيار.

إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية عن إصابة امرأة بفيروس كورونا في صقلية فيما تمثل أول حالة في جنوب روما في وقت تناضل فيه البلاد لمنع انتشار الفيروس من منشأه في منطقتي لومباردي وفينيتو في شمال البلاد.

وأعلن رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، وفاة ثلاثة أشخاص آخرين بسبب فيروس كورونا في شمال إيطاليا ليصل العدد الإجمالي للوفيات جراء أسوأ تفش للمرض في أوربا إلى عشرة.

وقال للصحفيين إن الثلاثة في الثمانينات من العمر وهم من لومباردي أكثر المناطق تضررا بالفيروس في إيطاليا. وأضاف أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة ارتفع إلى 322 غالبتهم في شمال البلاد.

العراق

قالت وزارة الصحة العراقية إن الفحوص التي أجريت لعائلة عراقية مؤلفة من أربعة أفراد وعادت من زيارة لإيران أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك في أول حالة عدوى لعراقيين.

وترفع الحالات الأربع التي تم تشخيصها في محافظة كركوك عدد الحالات في العراق إلى خمس حالات. وأعلن العراق عن أول إصابة بالمرض يوم الإثنين لطالب إيراني للعلوم الدينية في مدينة النجف.

وعلّق رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، دعوة أنصاره إلى الخروج في احتجاجات سياسية حاشدة في مواجهة خصومه السياسيين بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال الصدر في بيان "قد دعوت لمظاهرات مليونية واعتصامات ضد المحاصصة واليوم أنهاكم عنها من أجل صحتكم وحياتكم فهي أهم عندي من أي شيء".

سلطنة عمان

قالت وزارة الصحة في سلطنة عمان على تويتر إن السلطنة سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى أربعة.

وأضافت الوزارة أن الحالتين الجديدتين "مرتبطين بالسفر إلى جمهورية إيران الإسلامية".

تركيا

قال وزير الصحة التركي اليوم الثلاثاء إن جميع ركاب وأفراد طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية قادمة من إيران وعددهم 132 شخصا سيوضعون في الحجر الصحي لمدة 14 يوما لإجراء فحوص تتعلق بفيروس كورونا المستجد في مستشفى بأنقرة.

وأضاف الوزير أن الطائرة القادمة من طهران كانت تقل مواطنين أتراكا عائدين إلى ديارهم بعد أن أغلقت أنقرة حدودها مع إيران هذا الأسبوع في أعقاب انتشار فيروس كورونا هناك.

وقالت الخطوط الجوية التركية اليوم إنها مدت إلغاء الرحلات للمدن الإيرانية باستثناء طهران حتى العاشر من مارس/آذار القادم.

الإمارات

قالت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة العامة للطيران المدني قررت تعليق كل الرحلات من وإلى إيران لمدة أسبوع على الأقل بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويؤثر قرار التعليق على رحلات الركاب والشحن لشركتي طيران الإمارات وفلاي دبي، اللتين تسيران رحلات من دبي، وشركة العربية للطيران التي تسير رحلات من الشارقة، وعلى الخطوط الجوية الإيرانية.

وسجلت الإمارات 13 حالة إصابة بكورونا لديها منذ 28 يناير/كانون الثاني أحدثها لسائح إيراني وزوجته.

السعودية

نصحت المملكة مواطنيها والمقيمين فيها بالتريث في السفر إلى إيطاليا واليابان وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

اليابان

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن رابطة الدوري الياباني قررت اليوم الثلاثاء تأجيل كل المنافسات المحلية حتى 15 مارس/آذار المقبل خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وظهرت 850 حالة إصابة في اليابان وتوفي أربعة أشخاص.

الكويت

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الكويت أعلنت اليوم الثلاثاء أن ثلاثة مواطنين كويتيين آخرين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد وجميعهم قادمون من إيران.

وأضافت الوكالة أن حالات الإصابة الثلاث الجديدة، وجميعهم في حالة مستقرة وقيد الحجر الصحي، تجعل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد يرتفع إلى ثماني حالات.

كاهن يقدم الطعام للسكان المحليين في بلدة خاضعة للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا في الصين (رويترز)

سويسرا

أعلنت السلطات الصحية في سويسرا اليوم الثلاثاء أن الاختبارات الطبية أثبتت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 144 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات 977 حالة، كما أودى الفيروس بحياة عشرة أشخاص.

تايوان

عدلت تايوان اليوم من نشرتها الرسمية الخاصة بالسفر إلى إيطاليا، وطالبت المواطنين المسافرين إلى هناك باتخاذ أقصى درجات الحذر.

وقد سجلت تايوان حتى الآن 31 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وحالة وفاة واحدة.

تايلاند

سجلت تايلاند اليوم حالتي إصابة جديدتين بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 37 حالة.

النمسا

أعلن حاكم ولاية تيرول النمساوية اليوم الثلاثاء تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال لوكالة الأنباء النمساوية إن أحد المرضى ينحدر من منطقة لومبارديا الإيطالية التي تفشي بها الفيروس.

كرواتيا

أكد رئيس الوزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد. وكان المصاب قد زار مدينة ميلانو الإيطالية.

الجزائر

ذكر التلفزيون الرسمي أن الجزائر أعلنت اليوم الثلاثاء عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وهي لرجل إيطالي وصل إلى البلاد يوم 17 فبراير/شباط. وقال التلفزيون نقلا عن وزير الصحة إن الرجل يخضع للحجر الصحي.

فرنسا

قالت السلطات إن شخصين آخرين أصيبا بفيروس كورونا في فرنسا، الثلاثاء، أحدهما فرنسي عائد من رحلة في منطقة لومباردي في إيطاليا والأخرى شابة صينية عائدة إلى فرنسا من رحلة إلى الصين.

وقال مدير وزارة الصحة جيروم سالومون للصحفيين إن كلا المريضين في مستشفى وفي حالة جيدة. وترفع الإصابتان الجديدتان، العدد الإجمالي للمصابين في فرنسا إلى 14 شخصا توفي أحدهم وتم علاج 11 شخصا وغادروا المستشفى.