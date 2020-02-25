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سياسة

20 طفلا تجمدوا.. رسالة بالإنجليزية من مخيم الموت السوري للبشرية (فيديو)

25/2/2020

نشر الناشط السوري محمد الأتاسي، عبر حسابه على فيسبوك مقطع فيديو من داخل أحد مخيمات النزوح، وجه فيها رسالة باللغة الإنجليزية، للعالم من أجل مساعدتهم وإنقاذ سوريا.

وبدأ الأتاسي المقطع بكلمات "من مخيم الموت السوري إلى البشرية بأسرها.. أيها الصامتون أيها المتفرجون، شاهدوا معي أرتال النازحين المهجرين قهرًا، اسمعوا معي أخبار الموت. عليك توقع الرحيل في أي لحظة".

وتابع "على جانب الرصيف، ستجد عائلة تجمدت من البرد. في تلك الأرض الجرداء ستجد خيمة يسكنها عدة عوائل معًا. هناك في تلك القرى لن تجد أحدًا".

وأردف "حياة لا تشبه أي الحياة.. القبور نُبشت، والحجارة تكسّرت على رؤوس ساكنيها. البيوت أُفرغت وهُدّمت".

وبكلمات موجعة قال الأتاسي "هل تعلمون أن 20 طفلًا ماتوا من البرد البارحة؟ هل سمعت أن 2000 مدني معظمهم نساء، ماتوا تحت القصف؟ هل تدركون معنى الموت وأنت على قيد الحياة؟".

وتابع "هذه هي سوريا.. مليون مشرد.. 5 ملايين شخص مهددون بأكبر كارثة إنسانية عرفتها البشرية. الطائرات الروسية لا تتوقف عن المجازر والقصف والمليشيات الإيرانية تتقدم باتباع سياسة الأرض المحروقة.. السوريون ما زالوا يُقتلون نتيجة سياساتكم".

واختتم الأتاسي المقطع بالقول "أنقذوا سوريا"، معتبرًا رسالته بمثابة صرخة باسم النازحين السوريين إلى البشرية لإنقاذ ما تبقى منهم ومن بلادهم.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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