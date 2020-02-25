هنا إدلب.. نازح يعرض بيع كليته ليشتري خيمة تؤوي عائلته

نشر المصور الصحفي عارف وتد عبر حسابه على فيسبوك، صورة لرجل سوري يعرض كليته من جسده للبيع مقابل شراء خيمة ليأوي فيها عائلته بإدلب في شمال سوريا.

وحمل الشاب النازح لافتة كتب عليها "أنا نازح منذ 27 يوما، لدي كلية للبيع بحق خيمة تأويني أنا وعائلتي لأنه أنا الله معي فقط".

وخلال مؤتمر صحفي في جنيف أمس الإثنين، شدد نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا، مارك كتس، على أن سوريا لم تشهد نزوحًا للمدنيين مشابهًا للنزوح الأخير منذ بدء الحرب في البلاد عام 2011.

وقال إن إدلب تحولت إلى ساحة حرب بسبب استمرار هجمات النظام وداعميه، مؤكدًا أن أكثر من ثلاثة ملايين مدني محاصرون فيها.

وأضاف المسؤول الأممي "لا شك أننا سنشهد مذابح حقيقية بحق المدنيين"، لافتًا إلى أن الهجمات تسببت في نزوح أكثر من مليون مدني باتجاه الحدود التركية.

سياسيا، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الإثنين أن بلاده وتركيا بصدد التحضير لجولة مشاورات جديدة حول الوضع في محافظة إدلب.

وميدانيًا، استعادت المعارضة السورية سيطرتها على بلدة النيرب بوابة مدينة سراقب التي تحظى بأهمية استراتيجية لكونها نقطة وصل بين الطريق الدولي الذي يربط حلب بدمشق، والطريق الذي يربط حلب باللاذقية.