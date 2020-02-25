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سياسة|لبنان

نجوى كرم عن "كورونا": لبنان به قمامة تكفي لقتل أي بكتيريا (فيديو)

الفنانة اللبنانية نجوى كرم تدلي بتصريح خلال احتفالها بعيد ميلادها
الفنانة اللبنانية نجوى كرم تدلي بتصريح خلال احتفالها بعيد ميلادها
25/2/2020

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريح للفنانة نجوى كرم، إذ ألقت الضوء على مشكلة القمامة، التي تؤرق اللبنانيين منذ سنوات.

وردًا على سؤالها إن كانت قلقة من فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، قالت باللهجة اللبنانية "عنّا زبالة بالبلد بتُقتل كلّ البكتيريا اللي بيجو من برّا".

ونشرت الفنانة اللبنانية التصريح التلفزيوني الساخر عبر حسابها في "تويتر"، وذلك على هامش احتفالها مع معجبيها بعيد ميلادها.

يذكر أن فيروس كورونا قد أودى بحياة 2663 في الصين، و15 في إيران، و7 في إيطاليا، وسُجّلت حالات إصابة جديدة في العراق والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

ويعاني لبنان أزمة قمامة منذ عام 2015، عندما أغلقت السلطات موقع مكب نفايات رئيسي قرب العاصمة بيروت، دون توفير بديل.

https://twitter.com/Ghalia_writer/status/1231843177285455873?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Amalelissaa/status/1231904776708874241?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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