نجوى كرم عن "كورونا": لبنان به قمامة تكفي لقتل أي بكتيريا (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريح للفنانة نجوى كرم، إذ ألقت الضوء على مشكلة القمامة، التي تؤرق اللبنانيين منذ سنوات.

وردًا على سؤالها إن كانت قلقة من فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، قالت باللهجة اللبنانية "عنّا زبالة بالبلد بتُقتل كلّ البكتيريا اللي بيجو من برّا".

ونشرت الفنانة اللبنانية التصريح التلفزيوني الساخر عبر حسابها في "تويتر"، وذلك على هامش احتفالها مع معجبيها بعيد ميلادها.

يذكر أن فيروس كورونا قد أودى بحياة 2663 في الصين، و15 في إيران، و7 في إيطاليا، وسُجّلت حالات إصابة جديدة في العراق والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

ويعاني لبنان أزمة قمامة منذ عام 2015، عندما أغلقت السلطات موقع مكب نفايات رئيسي قرب العاصمة بيروت، دون توفير بديل.

https://twitter.com/Ghalia_writer/status/1231843177285455873?ref_src=twsrc%5Etfw

خطوات وقائية تحت رعاية طبيبة الفلاسفة نجوي كرم :

اذا انصبت بأي فيرس مش ضروري تروح لطبيب مش ضروري تاخد وقاية بدك تحضن وتبوس كل شخص قدامك واذا قدرت اعطس بوجهم يكون كتر خيرك لحتي تحارب العدوي بالمحبة🧘🏻‍♀️⁩⁦🧘🏻‍♂️⁩#كورونا https://t.co/6rTbIlsnuB — #Elissa2020صاحبة رأي ⁦👑 (@ElissaMusic4) February 24, 2020

😂😂 من امبارح وأنا كل ما بشوف هالفيديو بضحك😂

أقوى تصريح بصراحة👍

مش معقولة هضامتها هالمخلوقة! — Leila! ✍ (@LeilaJoujou) February 24, 2020

https://twitter.com/Amalelissaa/status/1231904776708874241?ref_src=twsrc%5Etfw