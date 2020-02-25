كيف تفاعلت شخصيات عامة مع وفاة مبارك؟

تفاعل عدد من نجوم الفن والرياضة مع وفاة الرئيس المصري المخلوع، محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية، الثلاثاء، عن عمرٍ يناهز 92 عامًا.

يعد حسني مبارك الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، تولى السلطة في 14 أكتوبر/تشرين الأول عام 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وكان مبارك قد حكم مصر 30 سنة، قبل أن تطيح به ثورة الشعب المصري في 25 يناير/كانون الثاني 2011، على خلفية الاحتقان السياسي وسوء الوضع الاقتصادي والنهب الممنهج وانتشار الفساد، ورفع المتظاهرون شعار "عيش، حرية، كرامة إنسانية"، ما أجبر مبارك على التنحي من منصبه في 11 فبراير/ شباط 2011 تحت ضغوط ثورة شعبية.

رحم الله رئيس مصر الأسبق حسني مبارك وغفر الله له وتجاوز عن سيئاته وخالص التعازي للأسرة ورحم الله الجميع — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 25, 2020

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو: "باسم الشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية أود أن أعبر عن حزني البالغ على رحيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك. كان الرئيس مبارك صديقا شخصيا لي وزعيما قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن، ونحو تحقيق السلام مع إسرائيل" pic.twitter.com/KXUDNlpiaZ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 25, 2020

إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء لأسرة الرئيس الراحل #محمد_حسني_مبارك تغمده الله برحمته وألهمهم الصبر والسلوان. — Amr Diab (@amrdiab) February 25, 2020

مع رحيل الرئيس حسني مبارك، عم تطوي مصر صفحة كبيرة من تاريخها الحديث، كل التعازي لشعب مصر ومحبي الرئيس مبارك، وانشالله هالبلد ما بيشوف إلا الخير والأمل — Elissa (@elissakh) February 25, 2020

وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك .. عفا الله عنه ورحمه pic.twitter.com/TbqN6vB0Kf — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) February 25, 2020

البقاء لله في وفاة رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك،إنا لله و إنا إليه راجعون — SherifEkramy (@SEkramyofficial) February 25, 2020

#حسني_مبارك " إن هذا الوطن العزيز هو وطني مثلما هو وطن كل مصري ومصرية ، فيه عشت وحاربت من أجله ، ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه ، وعلي أرضه أموت ، وسيحكم التاريخ علي وعلي غيري بما لنا أو علينا " ..

رحمة الله تغشاك يا أبا علاء .. — د. خـالد آل سـعـود (@dr_khalidalsaud) February 25, 2020