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سياسة|مصر

كيف تفاعلت شخصيات عامة مع وفاة مبارك؟

وفاة رئيس مصر المخلوع محمد حسني مبارك صباح اليوم عن عمر ناهز 92 عامًا.
وفاة رئيس مصر المخلوع محمد حسني مبارك صباح اليوم عن عمر ناهز 92 عامًا.
25/2/2020

تفاعل عدد من نجوم الفن والرياضة مع وفاة الرئيس المصري المخلوع، محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية، الثلاثاء، عن عمرٍ يناهز 92 عامًا.

يعد حسني مبارك الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، تولى السلطة في 14 أكتوبر/تشرين الأول عام 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وكان مبارك قد حكم مصر 30 سنة، قبل أن تطيح به ثورة الشعب المصري في 25 يناير/كانون الثاني 2011، على خلفية الاحتقان السياسي وسوء الوضع الاقتصادي والنهب الممنهج وانتشار الفساد، ورفع المتظاهرون شعار "عيش، حرية، كرامة إنسانية"، ما أجبر مبارك على التنحي من منصبه في 11 فبراير/ شباط 2011 تحت ضغوط ثورة شعبية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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