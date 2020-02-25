قائد ميداني ليبي: جنود سودانيون ومصريون يقاتلون مع حفتر (فيديو)

قال قائد ميداني ليبي من عملية "بركان الغضب" في مصراته، إن الإمارات ترسل الأسلحة ومرتزقة سودانيين وسوريين وجنسيات أخرى وقوات من فاغنر الروسية للقتال مع حفتر.

وأوضح، الطاهر بن غربية أن الإمارات ترسل الأسلحة والمرتزقة والأسلحة وتقوم بإدخالها إلى ليبيا، مشيرًا إلى أنها تشمل المدفعية ومنها الهاون وسيارات مصفحة والعديد من أنواع الأسلحة.

وقال إن هناك أكثر من 6 آلاف جندي من السودان يقاتلون إلى جانب خليفة حفتر في ليبيا وذلك بعلم من محمد حمدان دلقو –حميدتي- مشيرًا إلى أن "أغلب القتلة في ليبيا،من السودانيين التي تدفع بهم الإمارات للحرب في ليبيا".

وقال غربية، إنهم قاموا بقصف تجمع لمليشيات من السودان من حركة (العدل والمساواة) السودانية، وأوضح أنهم كانوا ينوون الهجوم على أحد التجمعات في طرابلس.

وفيما يخص المصريين قال، إنهم يوجدون بكثرة هناك، وأشار إلى حادثة، قال إنه تم فيها قتل 6 من الجنود المصريين، وأسر جندي سابع كان قد أصيب في الحادثة.

وأشار إلى الحادثة التي قال إنها كانت قبل 3 أيام، حيث تم الدفع بقوات مصرية جديدة وكانت، طلائع من هذه القوات تستطلع المنطقة، وقال إنهم قاموا بالالتفاف عليها وقتل 6 مصريين، وأسر السابع.

وقال إن الدفعة الأولى التي شاركت في القتال في ليبيا، كانت لوجستية والثانية كانت بالمدفعية وكانت تشارك في القتال، مشيرا إلى أن المصريين ينتشرون في محور "الخلاطات".

كما عدّد القائد الميداني، الكثير من المحاور التي توجد بها المجموعات التي تقاتل مع خليفة حفتر، ومنها مجموعات تتبع "للجنجويد" السودانية.

نفي سوداني

من جانبه نفى، جمال جمعة المتحدث باسم قوات الدعم السريع، مشاركة جنود سودانيين في القتال بليبيا.

وحول وجود ألف شخص من السودان يحاربون إلى جانب خليفة حفتر، نفى المتحدث باسم الدعم السريع ما ذكرته الغارديان، حول أن حميدتي يقوم بإرسال قوات إلى اليمن وليبيا.

وعن وجود قوات من الدعم السريع في اليمن رفض ذكر العدد الفعلي من هذه القوات في اليمن، وقال إن ذلك قرار سياسي تم اتخاذه من قبل القيادة السياسية.

وأشار إلى قضية الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، وقال إنها من الأمور التي تهدد الفترة الانتقالية بالسودان، مشيرا إلى ضبط عدد من الأشخاص يتم تجهيزهم للذهاب إلى ليبيا للانخراط مع الأطراف المتصارعة في ليبيا.

وقال إن الأجهزة المعنية هناك تعمل، لوقف هذه الممارسات، مشيرا إلى أن هناك بعض الأطراف والمليشيات قد تكون ذهبت إلى ليبيا، للقتال هناك، نافيًا وجود جنود من الجيش.