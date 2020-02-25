شاهد: نتنياهو يعزي السيسي في وفاة "صديقه الشخصي" مبارك

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، عن "بالغ الحزن" لرحيل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.

وقال نتنياهو، في بيان: "باسم الشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، أود أن أعبر عن حزني البالغ على رحيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك".

وأضاف: "لقد كان الرئيس مبارك صديقا شخصيا لي وزعيما قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن، ونحو تحقيق السلام مع إسرائيل".

وقال: "لقد التقيت به مرات عديدة وأخذت انطباعا شديدا عن التزامه بهذا السلام. سنواصل المضي قدما على هذا الطريق المشترك".

كما أرسل نتنياهو تعازيه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعائلة مبارك.

رئيس الوزراء نتنياهو: "كان الرئيس حسني مبارك صديقا شخصيا لي وزعيما قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن.. اخذت انطباعا شديدا عن التزامه بالسلام.. باسم الشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية أتقدم بالتعازي إلى الرئيس السيسي وإلى أسرة مبارك وإلى الشعب المصري" pic.twitter.com/axbs0g88xG — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 25, 2020

وكانت مصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979، وذلك عندما كان مبارك نائبا لرئيس الجمهورية.

وتُوفي مبارك، الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد معاناته لسنوات من المرض.

والرئيس المخلوع مولود في 4 مايو/أيار 1928، وتولى الحكم في 14 أكتوبر/تشرين الأول 1981، خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن تطيح بمبارك ثورة شعبية في 11 فبراير/ شباط 2011.