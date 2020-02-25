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شاهد: نتنياهو يعزي السيسي في وفاة "صديقه الشخصي" مبارك

الرئيس الراحل حسني مبارك (يمين) وبنيامين نتنياهو
الرئيس الراحل حسني مبارك (يمين) وبنيامين نتنياهو
25/2/2020

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، عن "بالغ الحزن" لرحيل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.

وقال نتنياهو، في بيان: "باسم الشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، أود أن أعبر عن حزني البالغ على رحيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك".

وأضاف: "لقد كان الرئيس مبارك صديقا شخصيا لي وزعيما قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن، ونحو تحقيق السلام مع إسرائيل".

وقال: "لقد التقيت به مرات عديدة وأخذت انطباعا شديدا عن التزامه بهذا السلام. سنواصل المضي قدما على هذا الطريق المشترك".
كما أرسل نتنياهو تعازيه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعائلة مبارك.

وكانت مصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979، وذلك عندما كان مبارك نائبا لرئيس الجمهورية.

وتُوفي مبارك، الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد معاناته لسنوات من المرض.

والرئيس المخلوع مولود في 4 مايو/أيار 1928، وتولى الحكم في 14 أكتوبر/تشرين الأول 1981، خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن تطيح بمبارك ثورة شعبية في 11 فبراير/ شباط 2011.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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