شاهد: مسن فلسطيني يتحدى جنود الاحتلال: "لولا سلاحكم لثبتكم يا قتلة"

تحدى فلسطيني مسن ، الثلاثاء، جنود الاحتلال الإسرائيلي بالرغم من إطلاقهم قنابل الغاز بشكل مستمر لقمع مسيرة ضد "صفقة القرن" في الأغوار الشمالية، شمال شرق الضفة الغربية.

ووثق مقطع فيديو، كلمات الفلسطيني المسن لجنود الاحتلال قائلا: "لولا أسلحتكم التي بأيديكم يا جبناء، لكنت أقدمت على تثبيتكم"، مضيفا: "يا مجرمين يا قتلة".

وأظهر المقطع، المسن ويدعى "خيري أبو ناصر" وهو يحمل علم فلسطين، ويقف ثابتا بالرغم من إطلاق الاحتلال للرصاص وقنابل الغاز صوب المتظاهرين.

وأُصيب 56 فلسطينيا بجروح، وبحالات اختناق، الثلاثاء، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في الأغوار الشمالية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 6 مصابين بجروح بينهم مصاب بالرصاص الحي، و5 مصابين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات اندلعت في الأغوار الشمالية، تم نقلهم للعلاج في المستشفى.

وأوضح البيان أن الطواقم الطبية تعاملت مع 50 مصابا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، بينهم 8 مصابين نقلوا للعلاج في المستشفى، فيما تم التعامل مع البقية ميدانيا.

وحدثت المواجهات، عقب تفريق قوات الاحتلال مسيرة منددة بصفقة القرن الأمريكية المزعومة في الأغوار الشمالية، مستخدمة الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي لاقت رفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.