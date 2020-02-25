شاهد: لحظات انتشال سوريين تحت الأنقاض في ريف إدلب

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات مؤثرة لانتشال جثث مدنيين من تحت الأنقاض جراء قصف مكثف من قوات النظام والطائرات الروسية على مدينة إدلب السورية.

وبث الدفاع المدني السوري عبر حسابه على فيسبوك مقطع فيديو للحظات انتشال جثمان سيدة قتلت جراء قصف صاروخي من قبل قوات النظام السوري استهدف مدينة إدلب اليوم.

وبث ناشطون سوريون ووسائل إعلام محلية مقاطع فيديو لاستهداف عدة قرى وبلدات في ريف إدلب بغارات جوية مكثفة من قبل الطيران الحربي السوري.

وشهدت مدينة إدلب وريفها اليوم قصفا مكثفا من قبل الطيران الحربي والمدفعية التابعة للنظام السوري، حيث استهدفت كلاً من مدينة بنش ومعرة مصرين في ريف إدلب الشمالي ومدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي في الشمال السوري.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن عشرة قتلى على الأقل سقطوا جراء القصف الذي استهدف بلدة "معرة مصرين".

شهداء وجرحى مدنيين وعالقين تحت الأنقاض جراء غارات جوية لطائرات أسد الحربية طالت الأحياء السكنية في مدينة #بنش بريف #إدلب.#سوريا #ادلب pic.twitter.com/Ld4EqWG3v1 — Mohamad Rasheed محمد رشيد (@mohmad_rasheed) February 25, 2020