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شاهد: قتلى ودمار هائل جراء قصف وحشي للنظام السوري على إدلب

25/2/2020

خلف قصف وحشي للنظام السوري على إدلب، الثلاثاء، أكثر من 21 قتيلا ونحو 44 جريحا، بينهم نساء وأطفال حيث استهدف القصف مدارس وروضة للأطفال وأحياء سكنية وملجأ للنازحين.

وقال الدفاع المدني السوري إن النظام السوري استهدف محافظة إدلب شمال غربي سوريا بالقذائف المدفعية والقنابل العنقودية وغارات جوية.

وأفادت تقارير إخبارية أن القصف استهدف 4 مدارس في أنحاء متفرقة من المدينة.

وقال الدفاع المدني إن 6 مدنيين قتلوا في القصف بينهم معلمان وتلميذ في مركز مدينة إدلب.

وأضافت أن القصف في ساعات المساء أسفر عن مقتل 10 في بلدة معرة مصرين ومقتل خمسة أشخاص في بلدة بنش.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل  إلى اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.

وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و790 ألفا آخرين، إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ يناير/كانون الثاني 2019.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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