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سياسة

سد النهضة.. مسودة اتفاق أمريكية لمصر والسودان وإثيوبيا

سد النهضة الإثيوبي يثير قلق القاهرة والخرطوم
سد النهضة الإثيوبي يثير قلق القاهرة والخرطوم
25/2/2020

أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني، الإثنين، إن السودان ومصر وإثيوبيا تسلمت مسودة اتفاق من وزارة الخزانة الأمريكية بشأن كيفية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي دخلت الولايات المتحدة والبنك الدولي كوسيطين لحل الخلافات بين الدول الثلاث حول السد الذي تجري حوله مفاوضات بين الدول الثلاث منذ أكثر من ست سنوات.

وتعقد وفود من هذه الدول مفاوضات في الـ 28 من الشهر الجاري للنظر في مسودة الاتفاق.

وقال ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني للصحفيين "تسلمت الدول الثلاث مسودة الاتفاق من وزارة الخزانة الأمريكية لتدرسها وبعدها نجتمع يوم 28 من هذا الشهر في واشنطن".

وأضاف عباس "90% من القضايا تم الاتفاق عليها… وتبقى نقاط بسيطة ولكنها مهمة وهي نقاط فنية. أما النقاط الرئيسية في الملء والتشغيل فتم الاتفاق ليها"، وأشار إلى أن المسودة هي ثمرة تفاوض استمر أعوامًا بين الدول الثلاث.

ومنذ عام 2001 تبني إثيوبيا سد النهضة بكلفة 6 مليارات دولار على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل.

ويثير السد مخاوف السودان ومصر لجهة التأثير على امدادهما بمياه النيل.

بدوره، قال هشام كاهن ،المفاوض القانوني السوداني للصحفيين "المسودة تقول إن الاتفاقية اسمها اتفاقية ملء وتشغيل السد وتتضمن بنودًا تتحدث عن سلامة السد أثناء التشغيل وحول البيئة وكيفية حل النزاعات بين الدول الثلاث".

وأضاف كاهن أن "الاتفاقية تتضمن نصًا حول دخولها حيز التنفيذ، وبما أنها اتفاقية دولية فلن تدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعها بل بعد مصادقة الدول (المعنية) عليها وفق نظمها الدستورية".

المصدر : فرانس برس
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