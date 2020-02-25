السعودية تجري تعديلات وزارية وتغير أسماء بعض الوزارات

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، عددا من الأوامر الملكية، تضمنت تحويل هيئات الاستثمار والرياضة والسياحة إلى وزارات.

وقضت الأوامر الملكية بإعفاء سليمان بن عبد الله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه، وضم الوزارة لوزارة العمل وتعديل اسمها إلى "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

كما شملت الأوامر التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، إعفاء إبراهيم بن عبد الرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه، وتحويل الهيئة إلى وزارة، وتعيين خالد الفالح وزير الطاقة السابق، وزيرا لها.

كما تضمنت الأوامر، تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة، باسم وزارة السياحة، وتعيين أحمد الخطيب وزيرا لها، إذ كان الخطيب رئيسا للهيئة قبل تحويلها لوزارة.

كذلك شملت الأوامر، تكليف ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل وزير الإسكان، بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية إضافة إلى عمله.

كما تم إعفاء تركي بن عبد الله الشبانة وزير الإعلام من منصبه، وتكليف ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام إضافة إلى عمله.

وتم تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة، وتعيين عبد العزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرا لها، إذ كان الأمير رئيسا لهيئة الرياضة قبل تحويلها لوزارة.