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الرئيس التونسي مودعا أمير قطر: "كأني أعرفك منذ زمن بعيد" (فيديو)

25/2/2020

تداول رواد مواقع التواصل في تونس وقطر، الثلاثاء، مقطع فيديو للحظة توديع الرئيس التونسي قيس سعيد لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي أنهى زيارة دامت يوما واحد لتونس.

وظهر سعيّد في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية وهو يودع أمير قطر بالقول "وكأني أعرفك منذ زمن بعيد">

وخلال الزيارة وصف أمير قطر في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التونسي، العلاقات القطرية التونسية بأنها "قوية جدا ونموذج يحتذى به">

وأشار أمير قطر أن مباحثاته مع الرئيس التونسي، تناولت كيفية تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاستثمارية والأمن والدفاع، مؤكدا حرصه على تطويرها>

كما أشار إلى توافق البلدين في الملفات التي تخص القضايا العربية والقضايا الأخرى>

ولفت الرئيس التونسي إلى حرصه على تطوير علاقة الأخوة مع قطر، مذكرا بمواقف قطر الداعمة اقتصاديا لتونس منذ 2011، وتحويلها الديون إلى استثمارات.

وأضاف: "الزيارة ستكون فاتحة لقاءات وزيارات أخرى بما يخدم مصالح الأمة الإسلامية والشعب العربي، ويساهم في صنع تاريخ مشرق للعلاقات الثنائية في الوطن العربي".

كما أشار سعيّد إلى أن المباحثات تطرقت إلى القضية الفلسطينية والأزمة الليبية.

وتعتبر الزيارة، الأولى لأمير قطر إلى تونس بعد انتخاب قيس سعيّد، رئيسا لتونس في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

غادر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تونس في ختام زيارة رسمية أداها إلى تونس يومي 24 و25 فيفري 2020…

Posted by ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ on Tuesday, February 25, 2020

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات
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