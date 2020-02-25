إصابات جديدة بكورونا في 4 دول عربية وارتفاع عدد الوفيات بإيران

سجلت البحرين والكويت وسلطنة عمان والعراق حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما ارتفع عدد وفيات كورونا في إيران لـ 15 وفي إيطاليا لـ 7، وفي بر الصين الرئيسي لـ 2663.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الثلاثاء إن برّ الصين الرئيسي سجل 508 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، الإثنين ارتفاعا من 409 حالات في اليوم السابق، وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 77658 حالة حتى الآن.

ووصل إجمالي عدد حالات الوفاة نتيجة الوباء في بر الصين الرئيسي إلى 2663 حالة حتى نهاية يوم الإثنين بزيادة بلغت 71 عن اليوم السابق، وسجل إقليم خوبي الواقع بوسط البلاد ومركز تفشي الفيروس 68 حالة وفاة جديدة في حين سجلت عاصمته ووهان 56 وفاة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين، أنه من المبكر إعلان حالة وباء عالمي بسبب فيروس كورونا وأنها تحاول تجنب ذلك، وأضافت أنها سترسل فريقا من المنظمة إلى إيران غدًا للمساعدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأفاد مراسل الجزيرة بوفاة 3 أشخاص بفيروس كورونا في إيران ليرتفع عدد الوفيات إلى 15، كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى ٩٥ شخصًا، ودعت المواطنين في إيران إلى البقاء في بيوتهم قدر الإمكان وعدم السفر إلى مدن أخرى، وأعلن مستشار وزير الصحة الإيراني، إصابة نائب وزير الصحة بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة التركي إن تركيا ستخضع كافة مواطنيها القادمين من إيران للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

البحرين تعلن ارتفاع المصابين لـ 17

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 17،بعد تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بالفيروس لبحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عبر مطار دبي وفق وكالة الأنباء البحرينية.

ثاني حالات الإصابة بالفيروس كان قد كشف عنها أمس ، حيث أفادت وكالة الأنباء الرسمية، أن وزارة الصحة أعلنت تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد تشخيص الحالة الأولى لمواطنة بحرينية قادمة من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي.

وقالت إنه تم فحصها فور وصولها إلى البلاد وإجراء جميع التحاليل اللازمة وهي في القاعة المخصصة لهذا الغرض بالمطار، والتي أكدت إصابتها بالفيروس.

وأعلنت هيئة شؤون الطيران المدني في البحرين يوم الإثنين عن تعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وزارة الصحة: تسجيل عدد 9 حالات جديدة مصابة بـ #فيروس_كورونا_كوفيد19 بعد تشخيص مواطنين بحرينيين 🇧🇭 وسعوديين🇸🇦 قادمين من إيران🇮🇷 عن طريق دبي والشارقة 🇦🇪 عبر مطار البحرين الدولي لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها في المملكة حتى اللحظة إلى 17 حالة#bahrain #البحرين — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) February 25, 2020

ارتفاع مصابي كورونا في الكويت إلى 8

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 8، لمسافرين قادمين من إيران.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت مساء الإثنين، ارتفاع عدد مصابي الفيروس ، إلى 5 ، وقالت في بيان إنه تأكد إصابة مسافرتين وصلتا على متن الرحلة القادمة من طهران وقم، فجر الإثنين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن المسافرتين وضعتا في الحجر الصحي الإجباري.

كما أعلنت الصحة الكويتية، وجود 3 حالات تحمل نتائج مؤكدة عن إصابات ، إحداها لكويتي، والثانية، لسعودية، والثالثة من البدون (بدون جنسية) والأحد، وعن إجلاء 800 من الرعايا الكويتيين من إيران .

وقررت الكويت، وقف الاحتفالات بالأعياد الوطنية، والنشاط الرياضي، وكذلك إيقاف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من وإلى كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، خشية تداعيات فيروس كورونا، و بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

كما أعلن أن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية قررت وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من العراق وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا، وقالت الإدارة إن القرار جاء بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية.

آخر مستجدات وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد 3 pic.twitter.com/W0Ud02f7Ta — وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) February 25, 2020

العراق تسجل 4 إصابات جديدة.. وطوارئ في النجف

في العراق، اتخذت سلطات محلية ، الإثنين، سلسلة إجراءات احترازية تحسبا لانتشار فيروس كورونا، بعد ساعات من تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحةالعراقية، اليوم، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة كركوك لعائلة عراقية عادت من إيران.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة 10 أيام بمحافظة النجف، وحثت المواطنين على عدم السفر من وإلى النجف إلا في حالات الطوارئ.

وأفادت في بيان اليوم، بتمديد حظر دخول المسافرين القادمين من الصين وإيران، وحظر دخول المسافرين من كوريا الجنوبية واليابان وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت السلطات العراقية، تسجيل أول إصابة بالفيروس، لطالب إيراني يدرس العلوم الدينية في محافظة النجف، جنوبي البلاد.

وطالب محافظ النجف لؤي الياسري، في بيان، الحكومة الاتحادية، بمنع دخول الإيرانيين وطلبة العلوم الدينية إلى العراق وخصوصًا عبر بوابة مطار النجف الدولي، في حين، أعلنت مديرية التربية في محافظة النجف، تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة، حتى إشعار آخر.

أحد عمال الصحة في مدينة النجف حيت تم تسجيل أول إصابة في العراق

تسجيل 4 حالات في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 4، وقال مراسل الجزيرة إن السلطات العمانية قررت، اليوم، وقف عمليات الاستيراد والتصدير عبر السفن الإيرانية في ميناء خصب.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان أمس الإثنين، تسجيل أول حالتي إصابة بمرض كورونا المستجد، وبناءً عليه أعلنت الهيئة العامّة للطّيران المدني بسلطنة عُمان تعليق جميع رحلاتها من وإلى إيران.

وتفاعل عمانيون مع إعلان وزارة الصحة، عبر تويتر، معبرين عن قلقهم الشديد بسبب إصابة فتاتين بالفيروس، ويرى كثير منهم أن الإجراءات كانت يجب أن تكون صارمة ومشددة لتجنب حالات الإصابة بالفيروس.

فقد عبر الناشط العماني مازن البوسعيدي عن قلقه في رده على إعلان هيئة الطيران المدني العماني، قائلا إنه يتمنى تعليق الرحلات إلى الإمارات أيضا، وتطبيق الحجر الصحي للقادمين منها، بعد الإعلان عن حالات إصابة فيها.

وعلق العماني سهيل على إعلان وزارة الصحة قائلا" القادمون على نفس الرحلة، هل تم فحصهم والتأكد من سلامتهم، رحلات تايلاند، الإمارات، والدول التي ظهر فيها المرض لا يزال بإمكان ركابها الدخول لمطار مسقط سواء مباشرة أو عبر خطوط أخرى، هل من إجراء احترازي أكثر جديه في هذا الشأن".

https://twitter.com/Omani7712/status/1231948594435043328?ref_src=twsrc%5Etfw

نتمنى تعليق الرحلات الى الأمارات أيضا

وتطبيق الحجر الصحي للقادمين منها حيث أن عدد الحالات ١٣ — مازن البوسعيدي| Mazin Albusaidi (@Mazinalbusaidii) February 24, 2020

🔴 من خلال متابعة الهيئة العامة للطيران المدني للتطورات الأخيرة للوضع الوبائي لفيروس #كورونا المستجد، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة؛

الهيئة تُعلّق جميع رحلات الطيران المدني بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، إعتبارًا من اليوم 24 فبراير 2020م وإلى إشعار آخر.

#CONVID19 — هيئة الطّيران المدني (@CAAOMN) February 24, 2020

وفاة سابع إيطالي في أسوأ تفش للمرض بأوربا

وارتفع عدد حالات الوفاة في إيطاليا، التي تشهد أكبر تفش لفيروس كورونا في أوربا، إلى سبع حالات يوم الإثنين.

وتخطى عدد الإصابات الجديدة 283 فيما أغلقت السلطات شمال البلاد الغني لكبح انتشار المرض.

وسُجلت إصابات بفيروس كورونا المستجدّ في منطقتين جديدتين في إيطاليا هما توسكانا وصقلية، وفق ما أفاد جهاز الدفاع المدني.

وأظهرت أحدث بيانات أن عدد المصابين بالعدوى تخطى 220 منذ يوم الجمعة، الأغلبية العظمى منهم في منطقتي لومبارديا وفينيتو الغنيتين بشمال البلاد.

وأغلقت السلطات في منطقتي لومبارديا وفينيتو، وهما معقل الصناعة والمال في البلاد، كما أغلقت، المدارس والجامعات والمتاحف ودور العرض السينمائي لمدة أسبوع على الأقل كما حظرت التجمعات العامة بما يشمل مهرجان البندقية الشهير.

ووضعت السلطات ما يقرب من عشر بلدات في منطقة لومبارديا، قرب ميلانو العاصمة المالية للبلاد، بإجمالي عدد سكان يبلغ تقريبا 50 ألف نسمة، رهن إجراءات حجر صحي فعلي كما اتخذت السلطات إجراءات مماثلة في بلدة صغيرة بمنطقة فينيتو المجاورة.

وقال أتيليو فونتانا حاكم لومبارديا لمحطة 102.5 الإذاعية "صراحة، لم يتوقع أحد أن يكون الانتشار بهذه القوة" وأضاف أن إجراءات الطوارئ التي فرضت منذ مطلع الأسبوع ستكون فعالة "وخلال أيام سينحسر انتشار الفيروس".

وأعلنت السلطات المحلية أربع حالات وفاة جديدة الإثنين لثلاثة رجال في الثمانينيات من العمر وآخر عمره 62 عاما. وحالات الوفاة الثلاث السابقة التي سجلت منذ يوم الجمعة كانت لكبار في السن كذلك وجميعهم كانوا يعانون من مشكلات صحية خطيرة أخرى.

ولا تزال منطقة لومبارديا الأكثر تضررا حيث سجلت 172 حالة إصابة مؤكدة، بينما تم رصد 33 حالة في منطقة فينيتو المجاورة، بينها أربع حالات في البندقية التي كانت مكتظة بالسياح حتى اختتام مهرجانها قبل يومين من الموعد.

وعلى مستوى البلاد، قال مسؤولون إن 27 شخصا يعالجون بوحدات الرعاية المكثفة في حين يرقد 101 في المستشفيات ويجري مراقبة 94 في منازلهم.

أحد الشوارع في فينيتو بإيطاليا بعد إعلان السلطات الإيطالية

كوريا الجنوبية تعلن عن 60 إصابة جديدة

من جانب آخر أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليصل إجمالي عدد المصابين في كوريا الجنوبية إلى 893 مصابا.

وأضافت أن 16 حالة من الحالات الجديدة كانت في مدينة ديجو حيث تقع كنيسة كانت مركزا لتفشي المرض، وأن 33 مصابا كانوا من إقليم غيونغسانغ الشمالي.

كوريا الجنوبية تعلن التأهب لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد

وفاة رابع راكب من السفينة السياحية في اليابان

من ناحية أخرى قال التلفزيون الياباني اليوم الثلاثاء إن راكبا رابعا من ركاب السفينة السياحية (دياموند برنسيس) الراسية في اليابان توفي متأثرا بفيروس كورونا، مضيفا أن الراكب المتوفي في الثمانينيات من عمره.

وعدد المصابين بفيروس كورونا في ازدياد باليابان، ومن المقرر أن تعلن الحكومة اليوم الثلاثاء سلسلة إجراءات لمواجهة تفشي المرض.

أول إصابة في كرواتيا

أكد رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش اليوم الثلاثاء تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

ونقلت شبكة (اتي ار تي) عن بلينكوفيتش القول إن الضحية كان صغيرا في السن، وجرى نقله للمستشفى في عيادة في زغرب بعدما ظهرت عليه أعراض ليست قوية للمرض، وكان المصاب قد زار مدينة ميلانو الإيطالية.

وفي النمسا، أوضحت سلطات مقاطعة تيرول أن أول المصابين بالفيروس في البلاد إيطاليان، ورجحت أن يكونا قد أصيبا أثناء سفرهما إلى لومبارديا.

وأعلن جونثير بلاتير حاكم ولاية تيرول النمساوية اليوم الثلاثاء تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد، وقال لوكالة الأنباء النمساوية إن أحد المريضين ينحدر من منطقة لومبارديا الإيطالية التي تفشي بها الفيروس.