البث الحي
سياسة|السعودية

أحكام بإعدام سعودي وسجن سبعة آخرين بتهمة التخابر لصالح إيران

النيابة العامة السعودية
النيابة العامة السعودية
25/2/2020

أصدرت محكمة سعودية، الثلاثاء، حكما بإعدام سعودي والسجن لسبعة آخرين بتهم التخابر مع إيران، بحسب ما أعلنت قناة الإخبارية الحكومية.

وذكرت القناة أن المحكمة حكمت على سعودي "بالقتل تعزيرا، لثبوت إدانته بخيانته لوطنه من خلال تخابره لصالح شخص من الاستخبارات الإيرانية، وتزويده إياه بمعلومات في غاية السرية".

وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن لسبعة سعوديين آخرين، يصل مجموعها إلى 58 عاما وذلك "لارتباطهم مع أشخاص مشبوهين يعملون في السفارة الإيرانية".

وبحسب "الإخبارية السعودية"، فإن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة "ابتدائي"، ولدى المتهمين حق الاستئناف خلال ثلاثين يوما.

والعلاقات مقطوعة بين السعودية وإيران منذ عام 2016، إثر قطع الرياض علاقاتها مع طهران بعد مهاجمة متظاهرين سفارتها في طهران احتجاجا على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر باقر النمر.

وتتهم السعودية إيران باستمرار بالعمل على زعزعة أمن المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لبلدانها.

وتصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة بعد سلسلة من الهجمات استهدفت ناقلات نفط في الخليج ومنشآت نفطية سعودية العام الماضي.

واتهمت واشنطن والرياض إيران بالوقوف خلف هذه الهجمات، الأمر الذي نفته طهران.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)