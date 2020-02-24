وزير الخارجية الإيراني مازحا: أقسم بالله لستُ مصابًا بفيروس كورونا (فيديو)

خاطب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الصحفيين قبيل استقباله نظيره النمساوي ألكساندر شالنبرغ، في طهران بالقول مازحا "أقسم بالله أنني لستُ مصابًا بفيروس كورونا".

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إيران إلى 12، والإصابات إلى 47، اليوم الإثنين، وهي أعلى حصيلة خارج الصين، ما دفع الدول المجاورة إلى إغلاق حدودها مع الجمهورية الإسلامية لاحتواء الوباء.

وأعلنت تركيا وباكستان أنهما ستغلقان حدودهما مع إيران "مؤقتا"، وحظرت أفغانستان جميع الرحلات البرية والجوية بين البلدين.

كما أعلنت أرمينيا أنها ستغلق الحدود مع إيران وتحظر الرحلات الجوية إلى طهران.

وتأتي هذه الخطوات وسط تزايد المخاوف الإقليمية بشأن انتشار الفيروس.

والجمعة أكد لبنان أول إصابة بالفيروس، وهي لبنانية (45 عاما) كانت في زيارة لمدينة قم الإيرانية، بينما فرضت إسرائيل الأحد حجرا صحيا على نحو 200 تلميذ بسبب اتصالهم بسياح كوريين جنوبيين مصابين بالمرض.

وأعلنت إيران الأحد عن ثلاث وفيات جديدة بين 15 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وظهرت أربع إصابات جديدة في طهران، وسبع في مدينة قم وحالتان في غيلان وحالة في كل من مركزي وتونكابون، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة.

وأمرت السلطات بإغلاق المدارس والجامعات وغيرها من المراكز التعليمية في 14 محافظة في انحاء البلاد ابتداء من الأحد كـ"إجراء احترازي".

وحظرت الفعاليات الثقافية والحفلات الموسيقية وعروض الأفلام لمدة أسبوع".

وأطلق مدير المركز الاستشفائي الجامعي في قم محمد رضا غدير دعوة متلفزة للمساعدة. وقال "إننا في الخط الأمامي ونحتاج إلى المساعدة. وإذا كان عليّ أن أقول شيئاً، فسأقول "ساعدوا قم".