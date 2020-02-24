محتجون عراقيون يحاولون إغلاق مطار النجف بسبب فيروس كورونا (فيديو)

حاول محتجون عراقيون إغلاق مطار النجف الدولي بعد إعلان السلطات العراقية، الإثنين، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد" في البلاد وهي لشخص يحمل الجنسية الإيرانية.

وآثار خبر انتقال "فيروس كورونا المستجد" إلى العراق ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد عراقيون الإجراءات الحكومية غير المجدية في منع انتقال الفيروس للبلاد، محذرين من إمكانية وجود حالات أخرى في ظل الزحام بمدينة النجف لاسيما بمرقد الإمام علي.

وقالت دائرة صحة محافظة النجف، جنوبي العراق، في بيان إن "نتائج فحوصات مختبرية أُجريت اليوم، أظهرت إصابة أحد طلبة العلوم الدينية من حملة الجنسية الإيرانية، بفيروس كورونا المستجد، وهو ممن دخلوا العراق قبل قرار خلية الأزمة الوزارية بمنع دخول المواطنين الإيرانيين".

وأضاف البيان أن "الكشف عن الحالة تم لدى قيام الفرق الصحية بالتحري على الزائرين والطلبة في محلات سكناهم، حيث وجدت شكوكا لدى هذا الطالب؛ فتمت إحالته إلى المستشفى وأرسلت "مسحات" منه للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل، وأظهرت نتائج التحليل أنه حامل للفيروس".

كان العراق قد اتخذ جملة تدابير احترازية إثر تسجيل حالات إصابة ووفيات بـ "كورونا المستجد" في الجارة الشرقية إيران، بينها حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد عبر المعابر الحدودية، وتعليق رحلات الخطوط الجوية العراقية الحكومية إلى إيران من مطاري بغداد والنجف (جنوب).

ودعت وزارة الصحة العراقية إلى استمرار حملات التوعية واتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من انتقال الفيروس.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قررت بغداد حظر دخول القادمين من الصين إلى البلاد، بينما أجلت رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي "كورونا"، حيث تم الإبقاء عليهم لمدة أسبوعين في الحجر الصحي.