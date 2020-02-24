شاهد: مسؤول مصري بارز ينتقد تكميم الأفواه وانحياز الإعلام للسيسي

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع تصريحات رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد.

وكان مكرم قد أثار عددًا من النقاط خلال مقابلته، أمس الأحد، مع المذيع أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي".

ففي اللقاء، قال مكرم إن "حرية الرأي في مصر منقوصة، وهناك تكميم للأفواه، والتخويف واضح ضد التعبير عن الرأي".

وأضاف مكرم "ما دمنا نتكلم عن صحافة لا بد أن تكون هناك حرية، يجب أن نعرف أن هناك شيئًا اسمه حرية الرأي والتعبير".

واستنكر مكرم كذلك غياب النقاش وإلغاء هامش الحريات، وتسيّد الرأي الواحد والموقف الواحد، ما ينجم عنه "خنق النظام للناس بكل وسيلة".

وانتقد مكرم غياب الانفرادات والعناوين القوية من الصحف قائلا إن " كل واحد يتصور أنه يصدر الصحافة فقط ليروج للرئيس ولأن الجورنال صادر فقط ليروج للرئيس وليس لفكره".

وفي السياق، انتقد مكرم أداء وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، وعاب عليه فردية العمل، ونوَّه إلى أن العمل الإعلامي قائم على الأداء الجماعي، و شدّد على أن السلطة التنفيذية لا يجب أن ترسم طريق الإعلام، وإنما يدار الأمر على أساس مجموعة من القيم يجب ترسيخها في المجتمع.

وتباينت ردود الفعل على مواقع التواصل، ما بين مؤيد ومعارض لما طرحه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول حرية الرأي والتعبير، ورأيه في منع أغاني المهرجانات وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة. وسخر بعضهم من تصريحات مكرم مؤكدين أنه المسؤول الأول عن تكميم الأفواه وخنق حرية الإعلام في البلاد.

مكرم محمد يتطهر قبل أن يذهب..

تدافع الان عن حرية الصحافة والتعبير… النسيان خطيئة. ارشيفك مليان

من فمك ندينك يا استاذنا سابقا

https://t.co/W8uCpQS7EP — مي عزام (@mayazzam_) February 24, 2020

ثم كان أن خرج #مكرم_محمد_أحمد مع أحمد موسى على صدى البلد ليتحدث عن «تكميم الأفواه .. وغياب الحريات»٠ 😊#مصر https://t.co/kgMWG6CXuV — أيمن الصياد Ayman Al-Sayyad (@a_sayyad) February 24, 2020

https://twitter.com/rehamn2013/status/1231841846223044608?ref_src=twsrc%5Etfw