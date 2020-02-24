شاهد: تصريحات لعمرو موسى عن تركيا تُغضب مؤيدي النظام المصري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جانبًا من تصريحات المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، قال فيها إن تركيا دولة ديمقراطية ومن الممكن أن تصبح علاقتها بمصرجيدة.

وأضاف موسى في برنامج على قناة "إم بي سي مصر" أن تركيا تتعامل مع القوتين العالميتين (أمريكا وروسيا) بذكاء واضح.

وفي معرض رده على سؤال: هل ممكن أن تكون العلاقات جيدة بين مصر وتركيا؟ أجاب موسى "طبعًا، بل يجب أن تكون العلاقات بين البلدين جيدة".

وخلال الحوار نفسه، قال موسى إن الدولة التركية قائمة على تحركات استراتيجية واضحة، واستفادت من سياسة الاتحاد الأوربي، مضيفا أنها أكثر خطورة من إيران، بسبب سياستها الخارجية واقتصادها القوي.

وفي السياق، هاجم بعض رواد مواقع التواصل عمرو موسى، مؤكدين أن العلاقات بين مصر وتركيا غير ممكنة، وحمّلوه تبعات فشل بعض الملفات العربية، وأنه صاحب كاريزما كلامية فقط.

تفتكروا عمرو موسى كان ضارب ايه امبارح قبل ما يطلع مع عمرو اديب خلّاه يشوف تميم شاب عبقرى نابغ .. و تركيا دولة ديمقراطية وقوية ومسيطرة ونظامها القضائى أحسن نظام فى الكون .. وأردوغان فلتة عصره وزمانه ..! — " مصر فوق الجميع " (@ayman_almaz24) February 23, 2020

https://twitter.com/sherin0409/status/1231461243967410176?ref_src=twsrc%5Etfw

والله عمرو أديب بيعمل لنا خدمات هائلة بيطلع ناس اللي عامل نفسه البيه المعارض وواحد فاكر نفسه عبقري عصره و أوانه وبيكشفهم قدام الناس عمرو موسى امبارح قال كمية تخاريف ما لهاش حد. — Ahdab 🇪🇬 (@happydaruich) February 23, 2020

عمرو موسي مش مواطن عادي يعني فعلا لو ده كلامه يبقي لازم يحاسب عليه https://t.co/JKNQ6cphVg — Abd Elfatah taha (@taha_elfatah) February 23, 2020

في حين أيده بعضهم معتبرين أن تصريحاته صادرة عن دبلوماسي ورجل يدرك جيدًا معنى السياسة وأبعادها وتعقيداتها.

عمرو موسى دبلوماسي قوي وبالتأكيد له اراء قيمة. واكيد برضه ان رئاسته للجنة الخمسين كانت نتيجتها كارثية.

ياما شتمتوه وقلتوا عليه. دلوقت بقى حلو وياريتنا انتخبناه رئيس. الشعب دة بيكره اللي في السلطة ويقول عليه بلاوي وأول ما يمشي يقول ولا يوم من ايامك. — Oufa (@Bisaol) February 23, 2020

هل لو كان عمرو موسى الآن ما زال أمينا عاما للجامعة العربية سيقول هذا الكلام عن تركيا؟

ملحوظة: كلامه منطقي باستثناء أن تركيا أكثر خطورة من إيران https://t.co/13xDWTBnXj — إبراهيم عرب Ibrahim Arab (@IbrahimArab) February 23, 2020