البث الحي
سياسة|مصر

شاهد: تصريحات لعمرو موسى عن تركيا تُغضب مؤيدي النظام المصري

المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى في برنامج الحكاية
المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى في برنامج الحكاية
24/2/2020

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جانبًا من تصريحات المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، قال فيها إن تركيا دولة ديمقراطية ومن الممكن أن تصبح علاقتها بمصرجيدة.

وأضاف موسى في برنامج على قناة "إم بي سي مصر" أن تركيا تتعامل مع القوتين العالميتين (أمريكا وروسيا) بذكاء واضح. 

وفي معرض رده على سؤال: هل ممكن أن تكون العلاقات جيدة بين مصر وتركيا؟ أجاب موسى "طبعًا، بل يجب أن تكون العلاقات بين البلدين جيدة".

وخلال الحوار نفسه، قال موسى إن الدولة التركية قائمة على تحركات استراتيجية واضحة، واستفادت من سياسة الاتحاد الأوربي، مضيفا أنها أكثر خطورة من إيران، بسبب سياستها الخارجية واقتصادها القوي.

وفي السياق، هاجم بعض رواد مواقع التواصل عمرو موسى، مؤكدين أن العلاقات بين مصر وتركيا غير ممكنة، وحمّلوه تبعات فشل بعض الملفات العربية، وأنه صاحب كاريزما كلامية فقط.

https://twitter.com/sherin0409/status/1231461243967410176?ref_src=twsrc%5Etfw

في حين أيده بعضهم معتبرين أن تصريحاته صادرة عن دبلوماسي ورجل يدرك جيدًا معنى السياسة وأبعادها وتعقيداتها.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)