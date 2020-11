شاهد: الهند تبني جدارا لإخفاء فقرائها عن أنظار ترمب

في أول زيارة رسمية للهند، يفتتح الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكبر ملعب كريكيت في العالم.

وكان ترمب قد أعلن -أمس الأحد- في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر عن زيارته الهند رفقة زوجته ميلينا، وتستمر الزيارة يومين، يفتتح خلالها ملعب "سردار باتل" الجديد، كما سيزور ضريح "تاج محل"، فضلًا عن زيارة لموطن "المهاتما غاندي" في سابارماتي أشرم.

وقوبلت زيارة ترمب باستياء المواطنين الهنود؛ إذ كانت الحكومة قد أمرتببناء جدار فاصل بين بيوتهم الفقيرة وبعض الطرق التي سيمر منها موكب ترمب، وأزالت السلطات عربات الباعة الجائلين في محاولة من حكومة ناريندرا مودي لإخفاء مظاهر الفقر المنتشر في البلاد.

A 700-metre-long (2,300 feet) wall has been built in Ahmedabad, allegedly to hid a slum, ahead of US President Donald Trump's visit to the western Indian city on Monday #TrumpIndiaVisit #TrumpInIndia pic.twitter.com/HG6Cdu1aiL — AFP South Asia (@AFPSouthAsia) February 23, 2020

Departing for India with Melania! pic.twitter.com/sZhb3E1AoB — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 23, 2020

ويعد ملعب "سردار باتل"، أكبر من ملعب "ملبورن كريكيت غراوند"،الذي يبلغ عدد مقاعده 100 ألف، في حين يستوعب الملعب الجديد نحو 110 آلاف مشجع، وتبلغ كلفته 100 مليون دولار.

وصُمِّم الملعب بشكل مستدير لضمان مشاهدة الجمهور للمباريات من دون عوائق، ومقاعد الملعب باللونين الأزرق والزعفراني، وهما يرمزان إلى الفريق الهندي، ويشمل مرافق أبرزها أربع غرف لتبديل الملابس ومسبح أولمبي.

https://twitter.com/BalbeirSingh1/status/1231280449286234112?ref_src=twsrc%5Etfw

هذا، و ترى المعارضة أن هذا الملعب مجرد مشروع يضيفه مودي لرصيد التباهي في مسقط رأسه، مقللين من جدوى هذا الملعب لا سيَّما وأن الهند تمتلك أكثر من 10 ملاعب مؤهلة لاستضافة مباريات دولية.

World's largest cricket stadium: Sardar Patel Stadium – Motera. pic.twitter.com/DdWodbciHZ — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 16, 2020

وفي السياق، قال مفوض بلدية أحمد آباد فيجاي نيهرا، إن السلطات أنفقت بالفعل نحو 300 مليون روبية (4.2 مليون دولار) على توسيع الطرق وتحسين البنية الأساسية حول ملعب الكريكت إلى جانب 840 ألف دولار لتجميل المدينة.

وأضاف الناطق باسم حزب المؤتمر المعارض، سنغاي غا "يبدو أن مشروعًا أخرق أُنفقت فيه أموال دافعي الضرائب".

وتفاعل النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي و كتبوا على تويتر على وسمي #TrumpInIndia و #TrumpIndiaVisit وتباينت الآراء بين مؤيد ومُعارض للزيارة.

Rs. 3000 cr. was spent on a monumentwhich was not needed and #Trump is not visiting it and building a wall to hide slums instead of helping them… the only plus of his visit is #Modi’s wife #Jashodaben got the status she deserves as the First Lady of India. #TrumpInIndia pic.twitter.com/mk6TCTsApj — Nilu Ganji (@niluganji) February 23, 2020

Trump, Please Visit India Every month So That These Politicians Start Developing INDIA..!#TrumpInIndia #TrumpinAhmedabad — Venky Prabhas ™ (@RebelismOficial) February 23, 2020

Just 24 hours left for US President Donald trump's India visit. Ahmedabad is decked up. #TrumpInIndia pic.twitter.com/VWksgj3R9o — Sidhant Sibal (@sidhant) February 23, 2020