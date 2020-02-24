شاهد: إسرائيل ترحل ركاب طائرة من كوريا الجنوبية بسبب كورونا

رحلت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، ركاب طائرة وصلت إليها من كوريا الجنوبية، كإجراء احترازي بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت هيئة مطارات إسرائيل إن حوالي 180 كوريا جنوبيا عادوا إلى بلادهم بعد أن تقطعت بهم السبل في إسرائيل عندما أوقفت الرحلات الجوية بين البلدين.

وقالت إسرائيل في وقت متأخر، السبت، إنها ستمنع السفر من كوريا الجنوبية وإليها بعد زيادة الإصابات بفيروس كورونا هناك.

وتزامن ذلك مع أنباء عن مجموعة زوار من كوريا الجنوبية، ثمانية منهم مصابون بالفيروس، قامت بجولة في بعض المواقع الشهيرة بالبلاد في وقت سابق هذا الشهر مما أثار مخاوف من تفشي الفيروس.

وقال وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي، الأحد، إنه أمر بإضافة كوريا الجنوبية واليابان إلى قائمة دول آسيوية تحظر إسرائيل السفر منها وإليها موضحا أن القائمة تضم أيضا الصين وتايلاند.

كوريا الجنوبية تعلن حالة التأهب القصوى لمواجهة فيروس كورونا المستجد

في سياق متصل، قررت وزارة الصحة في إسرائيل منع ثلاثة آلاف متسابق أجنبي من المشاركة في ماراثون تل أبيب المقرر يوم الجمعة المقبل بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وأكدت المتحدثة باسم مجلس مدينة تل أبيب اليوم الاثنين أنه كان من المفترض مشاركة نحو ثلاثة آلاف متسابق أجنبي في السباق، من بينهم ألف متسابق من الدول الأسيوية، ولكن مشاركتهم ألغيت نظرا للحظر الذي تفرضه إسرائيل الآن على المسافرين القادمين من دول أسيوية شهدت تفشي الإصابات بفيروس كورونا الجديد.

كما قررت وزارة الصحة في إسرائيل حظر دخول الألفي متسابق الأجانب الآخرين ليجرى السباق يوم الجمعة بمشاركة نحو 40 ألف متسابق إسرائيلي.

وأعلنت إسرائيل، الأحد، تسجيل ثانية إصابة بفيروس كورونا لدى إسرائيلي كان على متن سفينة الرحلات السياحية "دايموند برنسيس" التي فرضت عليها السلطات اليابانية حجراً صحياً، قبل إعادته إلى بلاده.

ووسط أجواء القلق السائدة، أمرت وزارة التربية 180 تلميذا في ثلاث مدارس بملازمة منازلهم لمدة 14 يوما بعدما التقوا أخيرا وفدا سياحيا كوريا جنوبيا.