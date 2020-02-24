شاهد: أردنيون ينحرون الجمال ترحيبا بأمير قطر.. واحتفاء شعبي واسع

اختتم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، زيارة للعاصمة الأردنية عمّان استمرت يومين، ومن المقرر أن يصل إلى تونس اليوم، في إطار جولة خارجية تشمل أيضا الجزائر.

وخلال زيارته للأردن قوبل أمير قطر بحفاوة رسمية وشعبية كبيرة، وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في مقدمة مستقبلي الأمير ومودعيه في مطار الملكة علياء الدولي.

وبدت مظاهر الترحيب جلية من خلال إعلان الديوان الملكي والإعلام الأردني وصف أمير قطر بضيف الأردن الكبير، كما نشرت وكالة "عمون" الإخبارية لقطات لأردنيين ينحرون جمالًا ترحيبًا بالشيخ تميم، وصورة من شهادة ميلاد طفل أردني ولد أمس وسماه والده "تميم" احتفاء بوجود أمير قطر في عمّان.

وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين وسبل توسيع آفاقها، فضلا عن التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتأكيد على دعم الشعب الفلسطيني وحل الدولتين.

وتعهد الشيخ تميم خلال الزيارة، بتوفير عشرة آلاف فرصة عمل للأردنيين في قطر، بالإضافة إلى عشرة آلاف وظيفة تم إعلانها سابقا في أغسطس/آب عام 2018، بالإضافة لدعم صندوق التقاعد العسكري الأردني بمبلغ 30 مليون دولار.

وبعد المغادرة، كتب أمير قطر على حسابه على موقع تويتر "سعدت بزيارتي إلى الأردن التي ستعزز العلاقات الأخوية وتزيد التعاون بين البلدين في مجالات عدة كالاستثمار والرياضة والطاقة وتبادل الخبرات، كما ستعزز مسيرة العمل العربي المشترك ومصالح شعوب المنطقة المتطلعة لتعزيز التكاتف لمواجهة التحديات التي تحيط بنا جميعًا".

سعدت بزيارتي إلى الأردن التي ستعزز العلاقات الأخوية وتزيد التعاون بين البلدين في مجالات عدة كالاستثمار والرياضة والطاقة وتبادل الخبرات، كما ستعزز مسيرة العمل العربي المشترك ومصالح شعوب المنطقة المتطلعة لتعزيز التكاتف لمواجهة التحديات التي تحيط بنا جميعا pic.twitter.com/EWollkpxXX — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) February 24, 2020

وتعد هذه ثالث زيارة للشيخ تميم إلى الأردن منذ توليه مقاليد الحكم في قطر صيف عام 2013، وكانت الزيارة الأولى في مارس/أذار عام 2014، فيما تعود الثانية إلى مارس/ آذار 2017.

وينظر إلى هذه الزيارة الأخيرة التي جاءت بدعوة من ملك الأردن، بوصفها ذات أهمية خاصة، إذ تأتي عقب تقارب واسع في العلاقات بين البلدين، بعد تجاوز الآثار التي فرضتها الأزمة الخليجية صيف عام 2017.

وأدى الحصار إلى ضغوط كبيرة على الأردن من قبل دول الحصار (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) من أجل قطع علاقاته مع الدوحة، لكن الضغوط قوبلت برفض قاطع، وتم الاكتفاء بإجراءات مخففة ومؤقتة، مع إبقاء قنوات تواصل فاعلة بين البلدين، ولاحقا تبادل الأردن وقطر سفراء فوق العادة.