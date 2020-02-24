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سياسة

دول الحصار تستأنف خدمات البريد مع قطر

العاصمة القطرية الدوحة
العاصمة القطرية الدوحة
24/2/2020

قالت الأمم المتحدة اليوم الإثنين إن السعودية ومصر والبحرين اتفقت على استئناف الخدمات البريدية مع قطر بعد نحو ثلاث سنوات من إيقافها بسبب خلاف سياسي.

وتنضم بذلك الدول الثلاث إلى الإمارات التي أعلنت استئناف خدمة البريد مع قطر قبل أسبوعين.

وقطعت الدول الأربع علاقاتها مع قطر منذ 5 من يونيو/حزيران 2017 بدعوى دعم الدوحة "للإرهاب"، وهو ما نفته قطر قائلة إنها اتهامات لا أساس لها من الصحة.

يأتي الإعلان عن استئناف خدمات البريد بعد اجتماع الشهر الماضي لممثلي الدول ووكالة البريد التابعة للأمم المتحدة.

وقال الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة "قرار استئناف التبادلات البريدية الدولية نبأ محل ترحيب".

وتستأنف السعودية ومصر والبحرين الخدمات بشكل غير مباشر، حيث يتم نقل البريد عبر عُمان، تماما مثل الإمارات التي استعادت الخدمات البريدية مع قطر في التاسع من فبراير/شباط.

ولا توجد رحلات جوية مباشرة بين قطر والدول الأربع.

واستأنفت مصر الخدمات في 17 من فبراير/شباط، حسب البريد المصري. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت السعودية والبحرين استعادتا الخدمات.

جاءت استعادة الخدمات بعدما عقدت الوكالة التابعة للأمم المتحدة اجتماعا مع ممثلي البريد من قطر والدول الأربع في مقرها بسويسرا في 29 من يناير/كانون الثاني.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم 15 من فبراير/شباط إن المحادثات مع السعودية لإنهاء الخلاف قد تم تعليقها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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