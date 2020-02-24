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حماس تحذر إسرائيل من مغبة توسيع هجماتها على غزة

هجمات صاروخية إسرائيلية على قطاع غزة
هجمات صاروخية إسرائيلية على قطاع غزة
24/2/2020

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الإثنين، إن توسيع إسرائيل هجماتها على قطاع غزة، سيواجه بمقاومة "لم تعهدها" من قبل.

وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، في تصريح صحفي "إن تهديدات العدو بتوسيع عدوانه، في حال أقدم عليها ستواجه بمقاومة لم يعهدها من قبل وعليه أن يتحمل الثمن والنتائج".

وأضاف "ما قامت به المقاومة الباسلة من رد على جرائم الاحتلال الصهيوني جاء في إطار استراتيجية الفهم الموحد لدى فصائلها جميعا بان الدم الفلسطيني خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن العدو الصهيوني يجب أن يدفع ثمن جرائمه وانتهاكاته".

وتابع "لسنا هواة حروب ولكننا نقاوم ونكافح دفاعا عن شعبنا ومن أجل حريته وصون كرامته لإنهاء

 الاحتلال".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال، الإثنين، إن لدى إسرائيل "مفاجآت"، لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، إذا تواصل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وقال نتنياهو خلال جولة في مستوطنة "أرئيل" في شمالي الضفة الغربية، برفقة السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان "إذا لم يوقفوا إطلاق النار بشكل كامل، ليس بعد يوم أو اليوم، وإنما بشكل مطلق، فإننا سنجبر على تنفيذ خطة أعددناها لعملية عسكرية واسعة النطاق".

وتابع نتنياهو في إشارة إلى الخطة "إن فيها أمورا جديدة ومفاجآت"، دون مزيد من التفاصيل.

ومن جهة أخرى، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان لهيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إن إسرائيل "تقترب أكثر من أي وقت مضى من اتخاذ قرار بشن عملية عسكرية واسعة". وأضاف أردان "إن الوضع لم يعد يحتمل".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن الأحد والإثنين، رصد إطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن إطلاق القذائف، رداً على هجمات شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وسوريا، أسفرت عن مقتل 3 من قواتها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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