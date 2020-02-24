الوفاق الليبية: الإمارات أرسلت 100 شحنة أسلحة لـ"حفتر"

كشفت قوات حكومة "الوفاق الوطني" الليبية أن "100 رحلة جوية انطلقت من قواعد عسكرية إماراتية حاملة أسلحة لقوات حفتر منذ إعلان وقف إطلاق النار في 12 يناير/كانون الثاني الماضي".

وأوضحت خلال بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق البيان أن الرحلات المئة نقلت 6200 طن من الأسلحة من الإمارات إلى اللواء المتقاعد حفتر، خلال 43 يوما منذ 12 من يناير/كانون الثاني الماضي وحتى مساء الأحد.

وأشار إلى أن الرحلات الجوية انطلقت من "قاعدة سويحان الجوية" في الإمارات و"قاعدة عصب الجوية" الإماراتية في إريتريا.

وينتهك تصدير الأسلحة إلى ليبيا القرار الأممي رقم 1970 الصادر في مارس/آذار 2011، فيما قال تقرير أممي صادر في يونيو/حزيران 2017 إن "الإمارات قدمت مروحيات قتالية وطائرات حربية لقوات حفتر، في انتهاك للحظر الأممي لتصدير الأسلحة إلى ليبيا".

وهبطت الطائرات في "قاعدة الخادم الجوية" الإماراتية جنوب مدينة المرج (شرقي ليبيا)، ومدينة "سيدي براني" المصرية على الحدود مع ليبيا، حسب البيان.

وتشتهر مدينة سيدي براني بالقاعدة العسكرية التي تحمل اسمها، وتم استخدامها خلال الحرب العالمية الثانية من قبل إيطاليا، كما تم استئجارها من قبل الاتحاد السوفييتي (1952-1972).

ولم يرد حتى اللحظة أي تعليق أو نفي من قبل الجانبين الإماراتي والمصري على ما ورد من اتهامات لهما في بيان "بركان الغضب".

وأوضح البيان أن 83 رحلة من هذه الرحلات الجوية، كانت لطائرات من طراز "يوشن-76″، وتم نقل شحنات عسكرية بواقع 50 طنا من الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري واللوجيستي في كل رحلة.

وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل 17 رحلة لطائرة "أنتينوف-124″، نقلت 120 طنا من الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري واللوجستي في كل رحلة.

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر، وقف إطلاق النار بشن هجمات على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 من أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.