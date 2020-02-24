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سياسة

اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا في الكويت والبحرين

سيدتان ترتديان قناعا واقيا في أحد شوارع طهران- 25 فبراير
سيدتان ترتديان قناعا واقيا في أحد شوارع طهران- 25 فبراير
24/2/2020

أعلنت الكويت اليوم الإثنين الكشف عن إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا الجديد، بينما قالت وزارة الصحة البحرينية إنها رصدت أول حالة إصابة بالفيروس في المملكة.

الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الإثنين أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من إيران أسفرت عن الكشف عن إصابة ثلاثة منهم بفيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "الحالة الأولى لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 عاما، والثانية لمواطن سعودي يبلغ من العمر 61 عاما، وحالتهما الصحية طبيعية حتى الآن ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض".

وأضافت أن "الحالة الثالثة من غير محددي الجنسية (البدون) ويبلغ من العمر 21 عاما، وهناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض".

وأكدت أن "وزارة الصحة، وبالتنسيق مع الهيئات والجهات المعنية في الدولة، اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية".

وأضافت أن "وزارة الصحة قامت بعمل مسوحات للكشف عن الفيروس باستخدام الكواشف الفيروسية المعتمدة للكشف عن الفيروس".

البحرين

 أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الإثنين تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضحت في بيان، نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن الحالة لمواطن بحريني قادم من إيران، مضيفة أنه تم الاشتباه بإصابته وظهور أعراض الفيروس عليه، "وتم نقله فورا للعلاج والعزل في مركز إبراهيم خليل كانوا الصحي بمنطقة السلمانية، وإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من إصابته بالفيروس، وبدء تطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض".

وأكدت الوزارة أنها قامت باتباع جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة إثر اشتباهها بإصابته بالفيروس حيث تم إجراء التحاليل اللازمة عبر فريق طبي مختص كما تم استدعاء المخالطين للمريض وتطبيق إجراءات العزل المعتمدة عليهم.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها تواصل إجراءاتها المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة، من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوم من قبل فريق متخصص من الصحة العامة والاتصال بهم يوميًا للتأكد من خلوهم من أي أعراض والتزامهم بإرشادات العزل.

خلفية 

أعلنت السلطات الصينية، الإثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد، إلى ألفين و594 شخصا، وإصابة 77 ألفا و150 آخرين.

وأفادت اللجنة الحكومية للصحة، في بيان، أن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، بلغ 150 شخصًا.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

المصدر : وكالات
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