إيطاليا.. إلغاء فعاليات وعزل بلدات بأكملها بسبب فيروس كورونا

تصاعدت الإجراءات الوقائية في إيطاليا للسيطرة على الانتشار المفاجئ لفيروس كورونا المستجد، يأتي ذلك بعد اكتشاف أكثر من 120 حالة مصابة بالفيروس، ووفاة ثلاث حالات حتى الآن.

من جانبها، أعلنت الحكومة الإيطالية إغلاق المناطق التي ظهر فيها الفيروس، ومنع الدخول أو الخروج إلا بتصاريح خاصة، كما أعلنت عن إغلاق بلدات داخل منطقة لومبارديا.

وأُعلنت السلطات اليوم تعليق كرنفال البندقية جراء تفشي انتشار الفيروس داخل البلاد، وقالت الحكومة إنها ستتجه لعزل البلدات التي انتشر بها الفيروس.

من جهة أخرى، أوقفت السلطات رحلات الطيران لمدة 24 ساعة، إذ ألغت شركة الطيران الإيطالية 350 رحلة من ليل الإثنين 24 فبراير/شباط حتى صباح الأربعاء 26 فبراير/ شاط.

جاءت ردود الفعل على انتشار الفيروس عبر وسمي #COVID19italia و #coronavirusitalla ما بين مطالبة الحكومة بإجراءات عزلٍ للمناطق ومنع للصينيين من دخول البلاد، وأخرى تتحدث عن عدم إمكانية السيطرة على انتشار الفيروس. تحسّبًا لتفشي العدوى، تأجلت مباراة انترميلان وسامبدوريا لأجل غير مسمى، وألغيت الحفلات والتجمعات الكبيرة في عموم البلاد.

