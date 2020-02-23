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سياسة

كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير من كورونا.. ومسؤول يتحدث عن "مرحلة خطيرة"

نائب وزير الصحة: انتشار المرض دخل مرحلة جديدة خطيرة
نائب وزير الصحة: انتشار المرض دخل مرحلة جديدة خطيرة
23/2/2020

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، رفع مستوى التحذير من فيروس كورونا الجديد "للدرجة القصوى"، وذلك بعد تأكيد تسجيل أكثر من مئة حالة إصابة جديدة.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس الجديد إلى أكثر من ضعفين في يوم واحد، وعقب تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة 556 حالة، ووفاة أربعة أشخاص.

وفي السياق، قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن "الأيام القليلة المقبلة سوف تكون مهمة للغاية"، مؤكدا ضرورة اتخاذ السلطات المحلية إجراءات "غير مسبوقة وقوية" لاحتواء الفيروس. 

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الرئيس القول إن الحكومة ستعزز من نظام الاستجابة عبر رفع مستوى التحذير لأعلى مستوى.

 من جانبه، قال نائب وزير الصحة كيم غانغ ليب، إن انتشار المرض دخل "مرحلة جديدة خطيرة".

بهذا التفشي، تصبح كوريا الجنوبية بؤرة لأكبر عدد من حالات الإصابات المؤكدة خارج الصين، وكذلك بعد السفينة السياحية "دايموند برنسيس" قبالة ساحل اليابان، والتي شهدت أكثر من 600 حالة إصابة.

وفي بيجين، تظهر أحدث الأرقام الصادرة عن السلطات الصحية الصينية زيادة يومية في عدد حالات الإصابة والوفيات بالفيروس، ومعظم هذه الحالات في مقاطعة هوبي، وسط البلاد، وهي بؤرة ظهور وتفشي فيروس كورونا.

بذلك يبلغ  عدد الحالات المؤكدة في الصين بلغ قرابة 70 ألف حالة، وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2442 حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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