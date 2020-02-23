كورونا.. تأجيل مباريات وعزل بلدات في إيطاليا والحجر الصحي على العشرات بإسرائيل

أعلنت السلطات الصينية، الأحد، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد، إلى ألفين و444 شخصا، وإصابة 76 ألفا و936 آخرين.

وأفادت اللجنة الحكومية للصحة، في بيان، بأن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 97 شخصًا.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

إيطاليا

وأعلنت الحكومة الإيطالية أنها سوف تكون مجبرة على عزل البلدات التي تعتبر مركز تفشي فيروس كورونا.

وسيحد هذا الإجراء، من حركة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق.

ويعد هذا جزء من إجراءات الاستجابة الطارئة التي أعلنها رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بعد أن ترأس اجتماعًا استثنائيًا لمجلس الوزراء في مقر وكالة الحماية المدنية الإيطالية.

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تأجيل مباراة ضمن دوري الدرجة الثانية، بسبب الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا الجديد في إقليم لومبارديا شمال غربي البلاد.

كما قررت الحكومة الإيطالية إلغاء جميع الفعاليات الرياضية المقرر إقامتها اليوم الأحد في منطقتي لومبارديا وفينيتو، المتضررتين من تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يؤثر ذلك على ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وهي: إنتر ضد سامبدوريا، التي كان من المقرر أن تقام في ميلان، وفيرونا ضد كالياري، المقرر إقامتها في فيرونا وأتالانتا ضد ساسولو في بيرجامو.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد خلال الساعات الـ24 الماضية، في إقليم لومبارديا إلى 39 حالة، وحالة وفاة واحدة، بينما ارتفع في عموم البلاد، إلى 50 إصابة وحالتي وفاة.

أعلنت الحكومة الإيطالية أنها سوف تكون مجبرة على عزل البلدات التي تعتبر مركز تفشي فيروس كورونا (رويترز)

إيران

أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، تعليق الدراسة في 8 محافظات بينها طهران في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا الجديد.

وإضافة إلى طهران، تم تعليق الدراسة في 7 محافظات أخرى هي قم وأردبيل وألبرز ومركزي وغيلان وهمدان وقزوين، وفق بيانات منفصلة صدرت عن إدارة تلك المحافظات.

ويشمل قرار التعليق المدارس الابتدائية والمتوسطة والجامعات والمؤسسات التعليمية الدينية لمدد تتراوح بين يوم وأسبوع.

كما قررت السلطات الإيرانية تعليق جميع المسابقات الرياضة في البلاد لمدة 10 أيام وإلغاء جميع الأنشطة الفنية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الكشف عن 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 28 إصابة و5 وفيات.

إيرانيات يرتدين كمامات طبية في طهران

إسرائيل

ارتفع عدد الإسرائيليين الذين أعلنت وزارة الصحة، عزلهم صحيا إلى 99 مواطنا بعدما تبين أنهم تواصلوا مع وفد من كوريا الجنوبية زار الأراضي المحتلة، وتبين أن بينهم مصابون بفيروس كورونا الجديد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، السبت، أنها عزلت صحيا، 33 شخصا معظمهم طلاب بمدينة بئر السبع (جنوب)، و66 آخرين، معظمهم من الطلاب أيضًا في مدينة حيفا (شمال)، لمدة 5 أيام تمهيدا لفحصهم.

كما منعت السلطات الإسرائيلية، السبت، نحو 200 أجنبي جاءوا على متن طائرة قادمة من سيول عاصمة كورية الجنوبية من دخول مطار بن غوريون في تل أبيب؛ تحسبا من انتشار الفيروس.

وقالت صحيفة جيروزليم بوست العبرية، على موقعها الإلكتروني، إن السلطات الإسرائيلية سمحت لـ12 إسرائيليا فقط كانوا على متن الطائرة بالنزول إلى المطار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نقل الإسرائيليين الـ12 عبر سيارات الإسعاف إلى منازلهم.

ولفتت إلى أنه تم تزويد الطائرة التابعة للخطوط الجوية الكورية الجنوبية بالوقود، ومن ثم إعطاء تعليمات بالعودة إلى سيول.

كانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت في وقت سابق، تطبيق الحجر الصحي لمدة 14 يوما على أي شخص يصل البلاد قادما من كوريا الجنوبية أو اليابان.

وأعلنت إسرائيل، الجمعة، اكتشاف أول إصابة بالفيروس لمواطنة عائدة من سفينة كانت تخضع للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما الياباني.

كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد عن 123 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ورابع حالة وفاة نتيجة هذا الفيروس ليرتفع إجمالي عدد المصابين في كوريا الجنوبية إلى 556 شخصا.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان إنه ثبت ارتباط أكثر من نصف الحالات الإضافية بكنيسة في مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة امرأة عمرها 61 عاما حضرت أكثر من قداس هناك بالفيروس الأسبوع الماضي.