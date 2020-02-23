"عطية بريء".. مصريون ينتفضون لإنقاذ شاب من الإعدام (فيديو)

أكد والد الشاب المصري عطية أحمد عطية المتهم بقتل والدته وشقيقه، أن ابنه بريء من جريمة القتل، مناشدا المسؤولين بمراجعة القضية ورفع الظلم عن نجله والبحث عن القاتل الحقيقي.

كما تضامن أهل قرية "إكراش" بمركز ديرب نجم في محافظة الشرقية، مع عطية مؤكدين براءته ومعرفتهم بالقاتل الحقيقي الهارب، وأكد شهود عيان وجود الشاب في مكان آخر لحظة وقوع الجريمة، مستغيثين بالمسؤولين القبض على القاتل الحقيقي وإنقاذ عطية من الإعدام.

وتعود أحداث القضية لشهر فبراير/شباط 2018، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول ربة منزل (46 سنة) جثة هامدة إثر إصابتها بتهشم بالجمجمة نتيجة تلقيها 3 ضربات بآلة حادة بالرأس، ووصول نجلها (9 سنوات) للمستشفى العام فاقدًا للوعي بعد إصابته بطعنة في الرأس من آلة حادة، وتوفى بعد أيام متأثرًا بها.

وذكرت تحريات فريق البحث الجنائي، أن وراء ارتكاب الحادث نجل المجني عليها الأكبر عطية (21 سنة) ويعمل نجارا مسلحا، وتبين من خلال فحصه أنه يتعاطى المواد المخدرة، وأنه صباح الحادث تشاجر مع المجني عليها لطلب مبلغ مالي 500 جنيه، إلا أنها رفضت فتشاجر معها ثم قتلها.

وأحيل عطية لمحكمة الجنايات بالزقازيق، والتي أحالت أوراقه يوم 4 من الشهر الجاري إلى مفتي الديار المصرية، وحددت المحكمة جلسة 1 من مارس/آذار المقبل للنطق بالحكم، الأمر الذي دعا والده وأهل قريته للانتفاض والتضامن معه من أجل إنقاذ حياته مؤكدين براءته، وأن عطية أُجبر على الاعتراف تحت التعذيب.

وبدموع الحسرة، قال والد عطية مناشدًا المسؤولين "ارحموا قلب بيتقطع على ابنه وعلى مراته وابنه، أناشد مدير الأمن وكل من له قلب رحيم، كل من يقدر يرفع الظلم عن المظلومين.. ابني مظلوم وبرئ والقاتل هارب والبلد كلها عارفة.. العدل عدل الله، والظلم من البشر، وأنا عاوز عدل ربنا مش عاوز أكتر من كده".