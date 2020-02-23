شاهد: مسؤول إماراتي يرحب بالوفد الإسرائيلي في بطولة الدراجات بدبي

رحب عبد الله عدنان عضو اللجنة المنظمة لسباق "طواف الإمارات" بالوفد الإسرائيلي المشارك في البطولة التي انطلقت اليوم الأحد.

وفي مقابلة أجراها مع قناة كان الإسرائيلية -الموجودة بموقع الحدث الرياضي- دعا عدنان الوفود الإسرائيلية لتنظيم زيارات أكثر للإمارات.

عبد الله عدنان من لجنة التحضير لطواف الدراجات في الامارات يرحب أشد الترحيب بمشاركة الفريق الإسرائيلي:"نرحب بجميع الدول ، الفريق الإسرائيلي مرحب به .نحن سعداء ويسعدنا أن نراه في فرص قادمة". في حوار مع موفد قناة كان @YoavBorowitz pic.twitter.com/gjTn1qaR9i — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 23, 2020

في السياق ذاته، احتفت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية بهذه الخطوة غير المسبوقة.

للمرة الأولى يشارك فريق اسرائيلي في سباق للدراجات الهوائية في الإمارات في الأيام المقبلة. وفي لقاء مع قناة كان قال راكب الدراجة إلاسرائيلي الذي سيشارك في السباق تحت علم إسرائيل: "الشعور رائع. الامارات مكان مميز يحبس الأنفاس. يتم استقبالي بالاحضان والناس هنا ودودون جدا"@kann_news pic.twitter.com/01IDUdWu6U — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 22, 2020

أما راكب الدراجة إلاسرائيلي عومر غولدشتاين، فقال في مداخلة لقناة إسرائيلية "الشعور رائع، الإمارات مكان مميز يحبس الأنفاس، لقد استقبلوني بالأحضان، الناس هنا ودودون جدًا".

يذكر أن النسخة الثانية من "طواف الإمارات" تمتد حتى 29 من الشهر الجاري، عبر سبع مراحل مختلفة، وتشمل الإمارات السبع.

وتأتي هذه المشاركة تزامنًا مع ما يجري في الأروقة السياسية من الترويج لصفقة القرن، وتفتح بابًا من التطبيع الناعم بين دولٍ عربية وإسرائيل، ويستثمر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته هذه الفرص لتعزيز التطبيع العربي مع إسرائيل.

جدير بالذكر أن نتنياهو صرّح، الإثنين الماضي، في كلمته -بمؤتمر المنظمات اليهودية الأميركية بالقدس الغربية- أن تل أبيب تقيم علاقاتٍ قوية مع دولٍ عربية وإسلامية عدا ثلاث دول فقط.

نحن في أوج عملية تطبيع مع عدد كبير جدا من الدول العربية والإسلامية. أنتم ترون جزءا صغيرا منها فقط فهذا هو رأس الكتلة الجليدية التي يظهر فوق سطح الماء. وتحت سطح الماء هناك عمليات كثيرة تغير وجه الشرق الأوسط وتضع إسرائيل في مكانة الدولة العظمى إقليميا وعالميا. هذه هي ثمار سياستنا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 16, 2020

أطور علاقات مع دول عربية وإسلامية وعدد قليل جدا منها لا يقيم علاقات وطيدة معنا. الطائرة الإسرائيلية الأولى حلقت أمس في سماء السودان في طريقها إلى أمريكا الجنوبية. المكشوف يشكل ٪١٠ فقط مما يحدث على الأرض. تحدث تغيرات كبيرة لأن إسرائيل هي قوة يجب أخذها بعين الاعتبار. pic.twitter.com/Nb9HRgS0wm — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 16, 2020

وقال نتنياهو "أطوّر علاقات مع دول عربية وإسلامية، وأستطيع أن أقول لكم إن دولة واحدة أو دولتين أو ثلاث منها فقط لا تقيم معنا علاقات تتعزز باستمرار"، مؤكدًا أن ما يقوله ليس إلا 10 بالمئة فقط مما يحدث من علاقات سرية تجمع إسرائيل بدول عربية في المنطقة.