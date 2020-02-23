شاهد: ضابط بالجيش السوداني يروي تفاصل إحالته للتقاعد

تداول ناشطون فيديو للملازم أول محمد صديق وضح فيه الاتهامات التي وجهت إليه من قبل القوات المسلحة السودانية وإحالته للمعاش بعد دعمه للثورة والمتظاهرين.

وقال صديق عن التهمة التي وجهت له فيما يتعلق بالاعتداء على عدد من ضباط الشرطة، إن ذلك قد حدث نتيجة استفزازات من قبل هؤلاء الضباط، مضيفا أنه تلقى عقوبة من قائد وحدته فيما يخص هذه التهمة، وأن تقرير مجلس التحقيق دان ضباط الشرطة وأوقفه لعدة أيام.

وكانت القوات المسلحة السودانية وعقب إحالة عدد من الضباط إلى الصالح العام ومن بينهم الملازم محمد صديق أصدرت بيانا بررت فيه فصل الملازم محمد صديق بأنه خالف التعليمات أكثر من مرة بالإضافة لاتهامه بقضايا جنائية من بينها الاعتداء على ضباط الشرطة.

وقابل الناشطون نبأ إحالة صديق للمعاش بغضب كبير، إذ ارتبط عند السودانيين بحماية المعتصمين، حيث كان من أوائل الذين انضموا للاعتصام من القوات المسلحة.

وكانت القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت في بيان عبر فيسبوك يوم الثلاثاء الماضي، إحالة عدد من الضباط من رتبة ملازم حتى عقيد إلى التقاعد، من بينهم الملازم أول محمد صديق.

للمزيد