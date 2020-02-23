شاهد: صواريخ المقاومة الفلسطينية في سماء مستوطنات الاحتلال

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو لمحاولة القبة الحديدية التصدي لصواريخ المقاومة التي تطلق باتجاه مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.

ودوت صافرات الإنذار في أكثر من 12 مستوطنة وموقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة مع استمرار إطلاق الرشقات الصاروخية.

הירי על הדרום | במועצה האזורית חוף אשקלון עדכנו כי לא אותרו נפילות בשטח המועצה @OrHeller (צילום: אסי הקינג, אשקלון) pic.twitter.com/bldadJX2x3 — חדשות 13 (@newsisrael13) February 23, 2020

وقالت القناة 13 إن تعليمات صدرت في عسقلان بفتح الملاجئ العامة بالمدينة على إثر القصف الصاروخي الشديد.