شاهد: صواريخ المقاومة الفلسطينية في سماء مستوطنات الاحتلال

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو لمحاولة القبة الحديدية التصدي لصواريخ المقاومة التي تطلق باتجاه مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.
תיעוד: כיפת ברזל יירטה באזור אשקלוןhttps://t.co/NGugI5ddoF pic.twitter.com/08jnfvs3ew
— ynet עדכוני (@ynetalerts) February 23, 2020
ودوت صافرات الإنذار في أكثر من 12 مستوطنة وموقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة مع استمرار إطلاق الرشقات الصاروخية.
הירי על הדרום | במועצה האזורית חוף אשקלון עדכנו כי לא אותרו נפילות בשטח המועצה @OrHeller
(צילום: אסי הקינג, אשקלון) pic.twitter.com/bldadJX2x3
— חדשות 13 (@newsisrael13) February 23, 2020
وقالت القناة 13 إن تعليمات صدرت في عسقلان بفتح الملاجئ العامة بالمدينة على إثر القصف الصاروخي الشديد.