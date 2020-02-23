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سياسة|إسرائيل

شاهد: صواريخ المقاومة الفلسطينية في سماء مستوطنات الاحتلال

نظام القبة الحديدية في دولة الاحتلال الإسرائيلي
نظام القبة الحديدية في دولة الاحتلال الإسرائيلي
23/2/2020

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو لمحاولة القبة الحديدية التصدي لصواريخ المقاومة التي تطلق باتجاه مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.

 

ودوت صافرات الإنذار في أكثر من 12 مستوطنة وموقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة مع استمرار إطلاق الرشقات الصاروخية.

وقالت القناة 13 إن تعليمات صدرت في عسقلان بفتح الملاجئ العامة بالمدينة على إثر القصف الصاروخي الشديد.

المصدر : الجزيرة
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