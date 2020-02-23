رياضي إسرائيلي: استقبلوني في الإمارات بالأحضان (فيديو)

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن فريقًا إسرائيليًا سيشارك في سباقٍ للدراجات الهوائية، يُقام في الإمارات خلال الشهر الجاري، وذلك عبر صفحات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل.

وينطلق "طواف الإمارات للدراجات الهوائية"، اليوم الأحد.

تأتي هذه المشاركة تزامنًا مع ما يجري في الأروقة السياسية من الترويج لصفقة القرن، وتفتح بابًا من التطبيع الناعم بين دولٍ عربية وإسرائيل.

واحتفاءً بهذه الخطوة، أعلنت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية عن سعادتها بهذه الخطوة غير المسبوقة.

وقال راكب الدراجة إلاسرائيلي عومر غولدشتاين لقناة إسرائيلية "الشعور رائع، الإمارات مكان مميز يحبس الأنفاس، لقد استقبلوني بالأحضان، الناس هنا ودودون جدًا".

רוכב האופניים הישראלי בדובאי | עומר גולדשטיין לפני התחרות באיחוד האמירויות הערביות: "אני מתרגש מאוד. ראיתי את המדינה הזו ברשתות החברתיות ולא האמנתי שאגיע לכאן, מקבלים אותי בזרועות פתוחות" הדיווח של שליח כאן חדשות בדובאי @YoavBorowitz ב-#חדשותהשבת pic.twitter.com/PgWYKZYO8o — כאן חדשות (@kann_news) February 22, 2020

وتمتد النسخة الثانية من "طواف الإمارات" حتى 29 من الشهر الجاري، عبر سبع مراحل مختلفة، وتشمل الإمارات السبع.

عبد الله عدنان من لجنة التحضير لطواف الدراجات في الامارات يرحب أشد الترحيب بمشاركة الفريق الإسرائيلي:"نرحب بجميع الدول ، الفريق الإسرائيلي مرحب به .نحن سعداء ويسعدنا أن نراه في فرص قادمة". في حوار مع موفد قناة كان @YoavBorowitz pic.twitter.com/gjTn1qaR9i — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 23, 2020

النسخة الثانية من طواف الإمارات 2020 الأول و الوحيد في الشرق الأوسط ستنطلق في الفترة من 23 إلى 29 فبراير المقبل، عبر 7 مراحل تبدأ من دبي وتنتهي في أبوظبي. شكر خاص لأودي النابودة الراعي الرسمي لطواف الإمارات، وجزيل الشكر لمجلس رياضة أبوظبي، دبي والشارقة لجعل هذا ممكناَ. pic.twitter.com/UQNamADhUP — UAE Tour Official (@uae_tour) October 21, 2019

ورغم أن الإمارات لا تقيم علاقات علنية مع إسرائيل، إلّا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين صرحوا في مناسبة عدة بوجود تقارب معها، ومع دول عربية وإسلامية أخرى.

أطور علاقات مع دول عربية وإسلامية وعدد قليل جدا منها لا يقيم علاقات وطيدة معنا. الطائرة الإسرائيلية الأولى حلقت أمس في سماء السودان في طريقها إلى أمريكا الجنوبية. المكشوف يشكل ٪١٠ فقط مما يحدث على الأرض. تحدث تغيرات كبيرة لأن إسرائيل هي قوة يجب أخذها بعين الاعتبار. pic.twitter.com/Nb9HRgS0wm — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 16, 2020

وفي السياق، أكد نتنياهو -العام الماضي- مشاركة إسرائيل في النسخة الثانية من طواف الإمارات.

إسرائيل ستشارك العام القادم في معرض الإكسبو في دبي. نقيم علاقات مع ست دول عربية على الأقل والتطبيع يتقدم، خطوة بعد خطوة، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى علاقات سلمية. pic.twitter.com/pPE5RzMFNt — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 10, 2019

وكان موقع إكسيوس الأمريكي قد ذكر يوم 4 فبراير أنّ إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية عدم اعتداء بينهما، وذلك في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضمن خطوة تمهّد لتطبيع العلاقات بين البلدين.

جدير بالذكر أن وتيرة التطبيع في تزايد ملحوظ، لا سيّما خلال الفترة الأخيرة وبأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية.