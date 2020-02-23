تنظيم القاعدة يؤكد مقتل زعيمه في جزيرة العرب قاسم الريمي

قال موقع سايت، المختص في رصد وسائل إعلام الجماعات "الجهادية"، اليوم الأحد، إن تنظيم القاعدة أكد مقتل زعيمه في جزيرة العرب قاسم الريمي.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن في وقت سابق هذا الشهر أن الولايات المتحدة قتلت الريمي في عملية" لمكافحة الإرهاب" في اليمن.

وترى الولايات المتحدة فرع القاعدة في جزيرة العرب أخطر فروع التنظيم الذي أسسه أسامة بن لادن.

ونقل موقع "سايت" بيانا منسوبا للتنظيم يفيد بمقتل "الشيخ الأمير أبي هريرة قاسم الريمي"، وأضاف البيان أن الريمي قُتل "بعد هجرةٍ وجهادٍ وصبرٍ وبلاء‎" على حد تعبيره.

وكان تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" أعلن مسؤوليته عن إطلاق النار في ديسمبر/كانون الأول في قاعدة بحرية أمريكية في فلوريدا أدى إلى مقتل ثلاثة بحارة على يد ضابط سعودي، وفقا لمركز "سايت".

من هو قاسم الريمي؟

قاسم عبده محمد أبكر أو "قاسم الريمي" والملقب بـ"أبو هريرة الصنعاني"، ولد في 5 من يونيو/حزيران 1978 في اليمن.

انضم قاسم الريمي إلى تنظيم القاعدة في فترة مبكرة من حياته، بعدما اختفى مع أهله وأقاربه من محافظة ريمة اليمنية، وكان في الـ15 من عمره، وتمكن من إحياء تنظيم القاعدة في اليمن بعد عودته من أفغانستان.

وحكم على الريمي بالسَجن في اليمن عام 2005، لإدانته بتهمة التخطيط لاغتيال السفير الأمريكي في اليمن.

وأدرجت الولايات المتحدة الريمي على "قائمة الإرهاب" في مايو/أيار 2010، وجمدت أرصدته المصرفية داخل الولايات المتحدة.

وفي 2013، تبنى الريمي في مقطع فيديو مسؤولية تنظيم القاعدة عن الهجوم على مستشفى وزارة الدفاع اليمنية.

وتولى الريمي قيادة تنظيم القاعدة في "جزيرة العرب" خلفا للوحيشي سنة 2015، عقب مقتل الأخير في المكلا شرق اليمن.

وكانت طائرة من دون طيار شنت غارة على منزل في وادي عبيدة بمحافظة مأرب، وسط اليمن، ووفق سكان محليون فإن الغارة استهدفت شخصاً كان قد وصل قبل الغارة بيوم واحد واستأجر منزلاً في المنطقة، من دون أن يتعرفوا عليه.

وفي فبراير /شباط من العام الماضي، رصدت الولايات المتحدة الأمريكية، مبلغ 11 مليون دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات حقيقية عن الريمي.