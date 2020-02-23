بحماية أمنية مصرية.. مهرجان إسرائيلي للموسيقى في جنوب سيناء

أعلنت (حشماليكو) وهي مجموعة إسرائيلية متخصصة بالموسيقى الإلكترونية، تنظيم مهرجان للموسيقى في سيناء المصرية، بمشاركة إسرائيليين وعرب، وذلك خلال عطلة عيد الفصح في أبريل/نيسان المقبل.

وأعلنت صفحة المهرجان على فيسبوك، أنه سيقام على مدار أربعة أيام ما بين 10 و14 أبريل بمنتجع دانا بيتش الواقع على بعد 15 كلم شمال مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء.

وقالت (حشماليكو) إن موسيقيين من مصر وإسرائيل وإيران سيشاركون في المهرجان الذي اعتبروه "تجربة تتجاوز حدود الهوية والأوطان"، وقال موقع "والا" الإسرائيلي إلى أن المهرجان الإلكتروني يهدف إلى الجمع بين الموسيقيين والفنانين من جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأفاد أحد منظمي المهرجان بحصولهم على موافقة السلطات المصرية التي ستوفر حراس أمن وشرطة خاصة، بالإضافة إلى مساعدة طبية خلال المهرجان، مضيفًا "في اليوم الرابع من المهرجان يقام (طقس الكاكاو) وهو طقس روحي يقوم فيه المشاركون من مسلمين ويهود بعناق بعضهم البعض لكي يعمّ الأمن والسلام".

ومؤخرًا تفاخرت إسرائيل بانتعاش سياحي بينها وبين مصر ولاسيما جنوب سيناء التي يشغل خالد فودة صهر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منصب المحافظ فيها منذ 7 سنوات، ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من صعوبة لزيارة تلك المدن السياحية في بلادهم.

وأعلنت الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها الرسمي زيارة أكثر من 700 ألف إسرائيلي إلى مصر وسيناء خلال العام الماضي، رغم تصنيفها لسيناء بأنها منطقة سياحية خطرة على الإسرائيليين.