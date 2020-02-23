إغلاق الحدود في وجه إيران بعد إصابات بفيروس كورونا

أعلنت إيران اكتشاف 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 43 كما توفي ثمانية أشخاص بالمرض.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور عن حالات الإصابة الجديدة في وقت سابق الأحد.

وقال جهانبور للتلفزيون الرسمي "لدينا حتى الآن 43 حالة إصابة بالفيروس ووصل عدد الوفيات إلى ثماني وفيات".

وثماني حالات من الحالات الجديدة في قم، حيث أغلقت السلطات المدارس والمعاهد الدينية. وأُغلقت المدارس بطهران ومدن أخرى حتى يوم الثلاثاء.

وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي إن الفيروس "جاء من الصين إلى مدينة قم"، مشيرا إلى أن تاجرا من المدينة توفي بالفيروس.

وأضاق الوزير أن التاجر "دأب على السفر بشكل متكرر إلى الصين"، وأنه بعد تعليق الرحلات بين البلدين "استخدم رحلات غير مباشرة".

وحث الوزير الإيراني المواطنين على عدم السفر إلى قم، الواقعة على بعد 120 كيلومترا جنوبي العاصمة طهران.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن رئيس مجلس بلدية طهران محسن هاشمي أنه سيتم فرض عزل صحي على العاصمة الإيرانية في حال ارتفاع عدد المصابين فيها بفيروس "كورونا".

وقررت السلطات المحلية إغلاق الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في 9 محافظات بشمال ووسط إيران، إضافة إلى إغلاق المدارس في طهران وعدد من المحافظات لمدة يومين.

إغلاق الحدود

وأغلقت تركيا حدودها مع إيران بينما علقت أفغانستان الرحلات الجوية والبرية معها.

وقال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان على فيسبوك اليوم الأحد إن بلاده أغلقت حدودها مع إيران لأسبوعين وعلقت حركة النقل الجوي بعد تقارير عن رصد حالات إصابة بفيروس كورونا هناك.

من جانب آخر، مدد العراق حظر دخول الأجانب القادمين من إيران.

وكان العراق قد حظر دخول جميع الأجانب من إيران يوم الخميس ولمدة ثلاثة أيام.