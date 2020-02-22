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سياسة

هل تمهد السعودية لعودة سعود القحطاني بعد تبرئته من اغتيال خاشقجي؟

سعود القحطاني (يسار) مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
سعود القحطاني (يسار) مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
22/2/2020

قالت وكالة الأناضول إن الرياض تسعى لإعادة المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي "سعود القحطاني"، إلى الواجهة، بعدما برأته النيابة من تهمة التخطيط لقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وكان القحطاني، المتهم بإدارة عملية اغتيال خاشقجي، من الأسماء البارزة في بلاده بسبب علاقاته القوية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلا أنه أُعفي من مهامه كمستشار، بعد حادثة اغتيال خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، في قنصلية المملكة بإسطنبول.

وفرضت الولايات المتحدة على القحطاني عقوبات مع آخرين متورطين في الجريمة، وتم حظر دخوله إليها وإلى بريطانيا وعدد من الدول الأوربية.

وبدأ القحطاني بالابتعاد عن الأنظار بعد إعفائه من مهامه، لكن النيابة العامة السعودية أصدرت قرارا بتبرئته من عملية الاغتيال أواخر 2019، ما جعله يحاول العودة مجددا إلى الصفوف الأمامية.

وفي هذا الإطار، نشر تركي آل الشيخ مدير الهيئة العامة للترفيه والصديق المقرب لولي العهد السعودي، مقطع فيديو على حسابه على تويتر، يتضمن قصيدة ألفها القحطاني للاحتفال بقرار تبرئته من عملية الاغتيال، واصفا إياها بأنها "من أجمل القصائد".

وتحتوي القصيدة على الكثير من عبارات المديح للقضاء السعودي، واتهامات لعدد من وسائل الإعلام القطرية بشن حملات معادية للسعودية، إلى جانب انتقادات لتاريخ تركيا.

وفسّر البعض قيام المسؤولين السعوديين بإعادة نشر قصيدة القحطاني، بأنها محاولة لإعادة تكليفه بمهام مجددا.

وكانت النيابة العامة في السعودية، أعلنت صدور أحكام بإعدام 5 أشخاص في قضية مقتل خاشقجي، كما حكمت بالسجن على 3 آخرين بالسجن لفترات يصل مجملها إلى 24 عاما.

وبرأت النيابة العامة السعودية مستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري، والقنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي من التهم الموجهة إليهم.

المصدر : وكالات
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